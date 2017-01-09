ABD YPG'yi terör örgütü kabul etmiş

NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin katılımıyla Haziran 2013'te NATO Karargahı'nın bulunduğu Brüksel'de NATO Stratejik İstihbarat Dokümanı çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan belgede PYD/YPG, KCK ve PKK'nın yanısıra 'bir terör örgütü' olarak yer aldı. ABD de bu belgeyi kabul ederek resmen onayladı.



ANKARA KANIT SUNDU



PYD/YPG'nin stratejik bir NATO dokümanında terör örgütü olarak yeralması, Türkiye'nin girişimleri sonucu sağlandı. Türkiye, PYD/YPG'nin terör örgütü olduğuna dair diğer NATO üyesi ülkelere sağlam kanıtlar sundu. NATO ülkeleri ikna olunca, PYD de PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak NATO'nun resmi belgesinde resmen kayıtlara geçti.

MC-160 DÖKÜMANI ÖNEMLİ



MC-160 olarak tabir edilen NATO stratejik istihbarat dokümanına, ortaklıkta büyük önem veriliyor. Bu dokümanın ortaya koyduğu tehdit değerlendirmelerine göre başta ABD olmak üzere NATO'ya bağlı ülkeler lojistik ve operasyon planlamalarını yapıyorlar. Yine gerekli mali bütçelerin tahsisi ve harcamaları da bu tehditlere göre belirleniyor. Yani NATO, PYD/YPG'yi NATO için bir tehdit olarak resmen görüyor. Ancak bu konuda hiçbir önlem almıyor.



ABD KENDİNİ İNKAR EDİYOR



Konuya ilişkin uzmanların değerlendirmelerine göre, ABD böyle bir belgeye imza attıysa o takdirde ABD'nin bugün Suriye'de PYD/YPG'ye gelişmiş harp silah ve malzemeleri veriyor olması ciddi bir güven sorunu teşkil ediyor. Uzmanlar, “Bu tablo gösteriyor ki, bugün karşımıza konjonktürel çıkarlar uğruna kendini inkar eden bir ABD çıkmış durumda" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO'ya bağlı Teröre Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezi'nin yıllık dergisindeki makalede PKK-PYD ilişkisinin ortaya konulduğuna işaret etmişti.

YENİŞAFAK