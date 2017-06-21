ABD'nin YPG'ye verdiği silah Hakkari'de!

Amerikan'ın DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG'ye silah sevkiyatı yaklaşık 400 TIR dolusu ağır silah, teröristlere teslim edildi. Amerikan hükümeti bu konuda verdiği sözleri tuttuğunu iddia ediyor ama geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yakalanan silahlar kafaları karıştırdı.
Dostumuz Amerika ne kadar da düşünceli silahları bize açıktan vermek istememiş demekki YPG eliyle göndermiş... Cici şeyler... He tabi sonuçta trump erdoğanla tokalaşırken onu kendine çekemedi. Kendi kendimizi kandıralım...