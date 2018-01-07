ABD-YPG Suriye’yi bölmek için anlaştı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG Suriye’nin kuzeyinde işgal ettikleri topraklarda yeni bir ülke kurulacağını, bunun için hazırlıkları başlattıklarını açıkladı. Örgüte yakın ajanslara yapılan açıklamalarda, Kuzey Suriye Ordusunun temellerinin atıldığı ve ABD’nin kendilerini sonuna kadar destekleyeceği belirtilerek, “Kuzey Suriye Federasyonu’nun ayrı bayrağı ve ayrı bir ordusu olacak” ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG işgal ettikleri topraklara yerleşmek için avazı çıktığı kadar bağırmaya devam ediyor. Suriye’yi bölmeye çalışan ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan terör örgütü, hamisi ABD’nin desteği ile yeni ordu kurma çalışmaları yürütüyor. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye’nin terör örgütü YPG’yi, PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle, ‘isim değiştirme’ tavsiyesinde bulunmuş, bunun üzerine örgüt adını Demokratik Suriye Güçleri (DSG) olarak değiştirmişti. Örgüt isim değiştirmesinin ardından işgal ettiği Suriye topraklarında, ABD’nin de desteği ile işgal ettiği toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak bölmeye çalışıyor. Kendilerine sözde, “Kuzey Suriye Ordusu” adını veren terör örgütü, diğer terör örgütlerini de yanına alarak, Suriye’de federatif bir sistemin kurma çabasına girdi. Örgütün, ismini açıklamaktan korkan bir yöneticisi, Suriye’de yakın gelecekte federatif bir sistemin kurulacağını belirterek, “Kuzey Suriye Federasyonu’nun resmileşeceği, Birinci bölge; Rusya-İran ve Suriye rejiminin kontrolündeki Batı Fırat bölgesi, ikincisi ise, ABD’nin desteklediği DSG’nin kontrol ettiği Doğu Fırat bölgesi olacak” dedi. Örgüte göre, ABD de örgüte hem askeri hem siyasi destek sağlayacak.



YENİ BİR ORDU KURMA HAZIRLIĞI



İstihbarat birimleri ve yerel kaynaklara göre, örgüt, kontrol altında tutuğu bölgelerde kurulacak federasyon için hazırlık yaparken, kendisine özgü ordusu ve bayrağı olacak. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sistemini örnek alan örgüt, Irak hükümeti ile IKBY’nin oluşturduğu federasyon benzeri bir sistem için hazırlanıyor. Fırat’ın doğusunda Türkiye sınırında bir bölgede kurulması planlanan çalışmalarda, Federal sistemin garantörü ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de kendilerine destek vereceğini dillendirmeye çalışıyorlar. Örgütün yaptığı açıklamaya göre, “ABD, Suriye’de istikrar sağlanana kadar bölgede kalmaya devam edecek”

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA