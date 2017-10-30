ABD yönetimine 'rehine' çağrısı: Acele edin

Taliban, bir yıldan fazladır rehin tuttuğu ABD vatandaşı Kevin King'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Amerikalı Kevin King, Avusturalya vatandaşı Timothy Weeks ile birlikte Taliban tarafından kaçırılmıştı.

Örgütten yapılan açıklamada King'in sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilerek Amerikalı rehinenin tehlikeli kalp ve böbrek hastalığı olduğu bildirildi.

''SAĞLIK DURUMU KÖTÜ''

Rehinenin tedavi edilmeye çalışıldığını ancak savaş koşulları nedeniyle bunun mümkün olmadığını ifade eden Taliban açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kendisini tedavi etmek amacıyla düzenli olarak kontrol etmemize rağmen savaş koşulları nedeniyle sağlık kurumlarına ulaşamadığımız için tam anlamıyla tedaviden yoksun kaldı."

Öğretim görevlisinin durumunun tehlikeli olduğu vurgulanırken zaman zaman bilincini kaybettiği ve ayaklarında şişlikler oluşmaya başladığı dile getirildi.

''ACELE EDİN''

ABD'nin rehinelerle ilgili olarak umursamaz tavrını sürdürdüğünü savunan Taliban, rehinelerin serbest bırakılmasını istiyorlarsa Washington'ın örgütün taleplerini yerine getirmek için elini çabuk tutmasını istedi.

Açıklama, "Bu konuyu ertelemeye devam ederlerse Kevin King hayatını kaybedebilir. Böyle bir durumda, karşı tarafın konuyu neticelendirmeye yanaşmaması nedeniyle Taliban sorumluluk kabul etmemektedir" denildi.

mepanews