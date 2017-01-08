ABD yönetimi, Gülen’in dosyalarını hala yetkili mahkemeye ulaştırmamış

Adalet Bakanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e ilişkin ABD’ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili geçici tutuklama talebinin, ABD Adalet Bakanlığınca ilgili mahkemelere henüz iletilmediği ortaya çıktı.

ABD yönetimi, Gülen’in dosyalarını hala yetkili mahkemeye ulaştırmamış
Eklenme: 08 Ocak 2017, 06:49
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Bakanlık yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığına gönderilen iade ve geçici tutuklama taleplerine ilişkin kararların yerel mahkemelerce verileceğine, dosyaların söz konusu mahkemelere henüz gönderilmediğine dikkati çekti. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Fetullah Gülen’in ABD’den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016’da ABD’ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndermişti. 10 Eylül 2016’da ise FETÖ elebaşı Gülen’in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

 

 
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