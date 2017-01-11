ABD yine suçladı: O emri Putin verdi

ABD istihbarat kurumlarının Rusya'nın Amerikan seçimlerini etkilediği iddiaları üzerine hazırladıkları raporun sonuçlarını Senato İstihbarat Komitesinde açıklayan Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper “Halkın ABD'nin demokratik sürecine olan inancını zedelemek, Clinton'ı karalamak, seçilebilirliğine ve potansiyel başkanlığına zarar vermek için 2016 seçim kampanyalarını etkileme emrini Putin verdi." dedi.



Clapper, CIA Direktörü John Brennan, Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü ve Siber Güvenlik Komutanı Amiral Michael Rogers ve FBI Direktörü James Comey ile birlikte İstihbarat Komitesinde Rusya'nın ABD seçimlerini etkilediği iddiaları ile ilgili soruları yanıtladı.



Clapper konuşmasında şunları söyledi:



“Yüksek bir kanaatle, halkın ABD'nin demokratik sürecine olan inancını zedelemek, Clinton'ı karalamak, seçilebilirliğine ve potansiyel başkanlığına zarar vermek amacıyla 2016 seçim kampanyalarını etkileme emrini Rusya Devlet Başkanı Putin'in verdiğini değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Putin ve Rus hükümetinin seçilmiş Başkan Donald Trump'a dair net bir tercih geliştirdiklerini düşünüyoruz."