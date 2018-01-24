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ABD yine o uçakları kullanmaya başlayacak

ABD'ye ait A-10 Thunderbolt tipi savaş uçaklarının Afganistan'da tekrar kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:24
ABD yine o uçakları kullanmaya başlayacak

ABD'ye ait A-10 Thunderbolt tipi savaş uçaklarının Afganistan'da tekrar kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetlerinin Afganistan'da artış gösteren Taliban saldırılarına karşın ülkeye tekrardan A-10 savaş uçakları konuşlandırdığı bildirildi.

Geçtiğimiz dönemde ABD'nin öncülüğünü yaptığı Uluslararası Koalisyon bünyesinde Suriye'de aktif olarak görev yapan ve PKK'ya hava desteği sağlayan A-10'lar, bu ülkede DEAŞ'in büyük oranda yaşadığı toprak kaybının ardından tekrar Afganistan'a yönlendirildi.  

"ABD GÜÇLERİNE YAKIN HAVA DESTEĞİ SAĞLAYACAKLAR"

Haberi doğrulayan ABD askeri kaynakları, A-10'ların Kabil hükümetine destek veren ABD askeri personeline kara operasyonlarında yakın hava desteği sağlayacağını açıkladı.

ABD ordu kaynaklar geçtiğimiz dönemde yaptıkları açıklamalarda, Suriye'de DEAŞ'in geriletilmesinden sonraki dönemde A-10'ların tekrar Afganistan'da kullanılmaya başlanacağının sinyallerini vermişti.

MepaNews

 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:24
  1. DEAŞ
  2. SURİYE
  3. Afganistan
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