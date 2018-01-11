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ABD yığınak yapıyor! Dikkat çeken zamanlama

ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı 200 havacı asker ve üç B-2 hayalet tipi bombardıman uçağını Büyük Okyanus’taki Guam adasına gönderdi.

11 Ocak 2018 Perşembe 20:56
ABD yığınak yapıyor! Dikkat çeken zamanlama

Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bombardıman güvencesi ve caydırıcılık görevi kapsamında Guam Andersen Hava Üssü’ne sevk edildi.” ifadeleri kullanıldı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

AA'nın haberine göre, uçakların adada ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmedi. Sevkiyatın Kuzey Kore yönetimine Güney ile geçen hafta başlattığı görüşmelerde psikolojik baskı amacıyla yapıldığı yorumları yapılıyor.

ABD, birkaç B-1 Mızrak tipi bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Andersen Hava Üssü’ne ekim ayında da bir B-2 hayalet uçağını göndermişti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:56
  1. Guam adası
  2. Kuzey Kore
  3. B-1 Mızrak tipi bombardıman uçakları
  4. bombardıman uçakları
  5. Andersen Hava Üssü
  • Hakki DayiHakki Dayi1 sa önce
    Savas baslayacak az kaldi.
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