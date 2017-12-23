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ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor

Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından İslam alemini bir kez daha ayağa kaldıracak bir karar almaya hazırlandığı öne sürüldü

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:41
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından İslam alemini bir kez daha ayağa kaldıracak bir karar almaya hazırlandığı öne sürüldü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Kudüs konusunda yeni açıklamalar yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğunu bildirdi.

Heniyye, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği 11. Bilimsel Kudüs Konferansında yaptığı konuşmada, "ABD yönetiminin, ( İsrail'i) Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var." dedi. Heniyye, söz konusu "ilgili kesimler" hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

Filistin'in iç meselelerinin düzeltilmesi ve barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Heniyye, Filistin direnişi üzerindeki ellerin çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Heniyye, Filistin yönetiminden de "İsrail ile güvenlik koordinasyonu meselesi ve Oslo Anlaşması konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti.

İsrail'in Kudüs'teki her türlü uygulamasının boş ve geçersiz olduğunu vurgulayan Heniyye, "Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 15:41
  1. İsmail Heniyye
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  6. Donald Trump
  • ayhan erginöz-emetayhan erginöz-emet3 sa önce
    •ABD İsrail ilişkisi; artık körler sağırlar birbirini ağırlar niteliğinde ve dünya kamuoyunda Kudüs oylamasında ABD ve İsrail aleyhine büyük mağlubiyetle tescillenmiş bulunmakta olup CIA raporlarına da dünya bizim ap… ara gülüyor aczi yetiyle, İslam ülkeleri ve onun dünya lideri; dünyanın lideri, cumhurbaşkanımız sayın: recep Tayyip Erdoğan adına da ABD li Trumpun yaratığı Yahudi kör sevdalığının talihsiz neticesi olarak büyük başarı ve iftiharla geçmiş bulunmaktadır.işte ABD ve İsraillin dünya kamuoyundaki hazin mağlubiyeti. zafer mazlumların ve aklıselimlerindir zorba ve bencillerin değil. trump piyonuyla beraber piyon-o-(piyona) resitali şovuna devam etsin. ama bet seslileri de artık kimse dinlemiyor.. . dış işlerimiz diplomaside ki profesyonelliği sayesinde kendini bilmez dış siyasi odakların sözde diktaları; tevazu, rica ve minnete dönüşmüştür bu başarı diplomasi adına dış işleri bakanlığımızın Türkiye cumhuriyeti nezdinde büyük devlet olma onurunun en büyük kazanımıdır. bu bağlamda küresel açıdan, dış siyasi arenada ve bölgesinde hissedilir bir saygınlıkla sözü dinlenen bir ülke konumundayız.. görünen o ki diplomasideki bu saygınlık her ülkenin, siyasi otoritesinin birbirine karşı duyulan güvenin de bir eseri olsa gerek. Türkiye in bölgesinde ve güçler dengesinde yerini belirleyen; güven esasına dayalı diplomasisidir. bu diplomasi ki bölgesinde abd in enerji koridoru ve Kürtler üzerinden İsrail e devlet kurma siyasi projelerini başlamadan bitiren siyasi ve askeri başarılarında getireceği şüphe götürmeyen bir gerçektir. bu gerçeğin sıcak yüzüyle köşeye sıkışan ABD diplomasisi her geçen gün taktik hegemonyalar üzerinden yeni yaptırmalar uygulayarak sıkıştığı köşenin çıkış açısında daraltmaktadır. gün gelecek daralan bu açıdan; diplomasisi ve siyasi kimliğindeki emelleri adına preslen ip’te çıkacaktır. ABD in kendi ulusal çıkarlarını başka ülkelerin çıkarlarından ve uluslararası topluluğun ortak çıkarlarından üstün tutması bencilliktir. başkanı Donald trump, ulusal güvenlik stratejisin de "Amerikan etkisine, değerlerine ve zenginliğine meydan okuyan rakiplerimizle ki bunlar Rusya ve Çin, karşı karşıyayız demekte olup; , ABD değerleri ve zenginlikleri köle ticareti ve bu bağlamda kapitalist değerlerin küresel ekonomi çarklarını çalıştırması ile küresel ekonomi adına sömürüyle oluşmuştur. başta Rusya ve Çin olmak üzere tüm dünya, sizin küresellik adına başka ülkelerin iç dinamiklerinde kaoslar yaratmanızı ve silahlarınızla coğrafyalarda ülkelerin sınırları ve demografik yapılarını değiştirmenizi takdirle mi karşılayacaktı? dünya ekonomi sistemine fed de emtia değeri olarak karşılığı bulunmayan dolarlınızla ülkelerin ekonomilerine o ülkelerin alım güçlerini aşağılara çekip; sömürmeniz takdirle mi karşılanacaktı? seçim vadelerinizi yerine getirmek için içinizdeki başta fetö ve onun hamisi Yahudi lobilerinin isteklerinini emir olarak telaki edip islam ın ve Kudus ün üzerinde demoklesin kılıcı olmanız takdirle mi karşılanacaktı? petrol kartellerinizin dünya piyasasında amaçları doğrultusunda fiyatlara müdahale edip ekonomi modelinin bu ayağını petrol ülkelerini sömürmeleri üzerine kurmaları takdirle mi karşılayacaktık? ulusal güvenlik stratejisinizde temel nokta olarak birde barışı güçle korumak olarak (milli güvenlik stratejisi nin dış ayağı) olarak koymuşsunuz.barışı bozan siz,dünyayı karıştıran siz, birde barıştan ve onu zorla korumaktan bahsediyorsunuz?.edep ya edep…(!)Kudüs oylamasından gerekli cevabı almışsınızdır umarım? özetle dünya milletleri size dünya beşten büyüktür hele hele bir den çok daha büyüktür ,aklınızı başınıza toplayın, etik siyaset yapın, dünyanın mazlum milletlerinin kaderleri üzerinden Yahudi şakileri adına siyaset yapmayın demekle adil düzenin kurulduğunu müjdelemekle kalmayıp;ABD imparatorluğunun sonunun geldiğini can çekişmekte olduğunu söylüyor…… Anlayana(!)
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET3 sa önce
    •ABD İsrail ilişkisi; artık körler sağırlar birbirini ağırlar niteliğinde ve dünya kamuoyunda Kudüs oylamasında ABD ve İsrail aleyhine büyük mağlubiyetle tescillenmiş bulunmakta olup CIA raporlarına da dünya bizim ap… ara gülüyor aczi yetiyle, İslam ülkeleri ve onun dünya lideri; dünyanın lideri, cumhurbaşkanımız sayın: recep Tayyip Erdoğan adına da ABD li Trumpun yaratığı Yahudi kör sevdalığının talihsiz neticesi olarak büyük başarı ve iftiharla geçmiş bulunmaktadır.işte ABD ve İsraillin dünya kamuoyundaki hazin mağlubiyeti. zafer mazlumların ve aklıselimlerindir zorba ve bencillerin değil. trump piyonuyla beraber piyon-o-(piyona) resitali şovuna devam etsin. ama bet seslileri de artık kimse dinlemiyor.. . dış işlerimiz diplomaside ki profesyonelliği sayesinde kendini bilmez dış siyasi odakların sözde diktaları; tevazu, rica ve minnete dönüşmüştür bu başarı diplomasi adına dış işleri bakanlığımızın Türkiye cumhuriyeti nezdinde büyük devlet olma onurunun en büyük kazanımıdır. bu bağlamda küresel açıdan, dış siyasi arenada ve bölgesinde hissedilir bir saygınlıkla sözü dinlenen bir ülke konumundayız.. görünen o ki diplomasideki bu saygınlık her ülkenin, siyasi otoritesinin birbirine karşı duyulan güvenin de bir eseri olsa gerek. Türkiye in bölgesinde ve güçler dengesinde yerini belirleyen; güven esasına dayalı diplomasisidir. bu diplomasi ki bölgesinde abd in enerji koridoru ve Kürtler üzerinden İsrail e devlet kurma siyasi projelerini başlamadan bitiren siyasi ve askeri başarılarında getireceği şüphe götürmeyen bir gerçektir. bu gerçeğin sıcak yüzüyle köşeye sıkışan ABD diplomasisi her geçen gün taktik hegemonyalar üzerinden yeni yaptırmalar uygulayarak sıkıştığı köşenin çıkış açısında daraltmaktadır. gün gelecek daralan bu açıdan; diplomasisi ve siyasi kimliğindeki emelleri adına preslen ip’te çıkacaktır. ABD in kendi ulusal çıkarlarını başka ülkelerin çıkarlarından ve uluslararası topluluğun ortak çıkarlarından üstün tutması bencilliktir. başkanı Donald trump, ulusal güvenlik stratejisin de "Amerikan etkisine, değerlerine ve zenginliğine meydan okuyan rakiplerimizle ki bunlar Rusya ve Çin, karşı karşıyayız demekte olup; , ABD değerleri ve zenginlikleri köle ticareti ve bu bağlamda kapitalist değerlerin küresel ekonomi çarklarını çalıştırması ile küresel ekonomi adına sömürüyle oluşmuştur. başta Rusya ve Çin olmak üzere tüm dünya, sizin küresellik adına başka ülkelerin iç dinamiklerinde kaoslar yaratmanızı ve silahlarınızla coğrafyalarda ülkelerin sınırları ve demografik yapılarını değiştirmenizi takdirle mi karşılayacaktı? dünya ekonomi sistemine fed de emtia değeri olarak karşılığı bulunmayan dolarlınızla ülkelerin ekonomilerine o ülkelerin alım güçlerini aşağılara çekip; sömürmeniz takdirle mi karşılanacaktı? seçim vadelerinizi yerine getirmek için içinizdeki başta fetö ve onun hamisi Yahudi lobilerinin isteklerinini emir olarak telaki edip islam ın ve Kudus ün üzerinde demoklesin kılıcı olmanız takdirle mi karşılanacaktı? petrol kartellerinizin dünya piyasasında amaçları doğrultusunda fiyatlara müdahale edip ekonomi modelinin bu ayağını petrol ülkelerini sömürmeleri üzerine kurmaları takdirle mi karşılayacaktık? ulusal güvenlik stratejisinizde temel nokta olarak birde barışı güçle korumak olarak (milli güvenlik stratejisi nin dış ayağı) olarak koymuşsunuz.barışı bozan siz,dünyayı karıştıran siz, birde barıştan ve onu zorla korumaktan bahsediyorsunuz?.edep ya edep…(!)Kudüs oylamasından gerekli cevabı almışsınızdır umarım? özetle dünya milletleri size dünya beşten büyüktür hele hele bir den çok daha büyüktür ,aklınızı başınıza toplayın, etik siyaset yapın, dünyanın mazlum milletlerinin kaderleri üzerinden Yahudi şakileri adına siyaset yapmayın demekle adil düzenin kurulduğunu müjdelemekle kalmayıp;ABD imparatorluğunun sonunun geldiğini can çekişmekte olduğunu söylüyor…… Anlayana(!)
  • 15 temmuz15 temmuz3 sa önce
    Adam deli.gerçekten deli onu iktidara taşıyanlarbelalalarını bulacak amerikanınsonunu bu adam getirecek israille birlikte batacaklarmevlam ne eylerse güzel eyler
  • AydınAydın3 sa önce
    Fuck you!
  • Zehra TezcanZehra Tezcan6 sa önce
    Bu Trump soysuzu Israil'in dostu mu, düsmani mi pek kestiremedim(!) Istiyor ki, dünya alem cullanip üstüne Israil'i yok etsin.
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET6 sa önce
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  • NedimNedim7 sa önce
    Gönderin eleman ları indirin şu iti.
  • Alparslan1071Alparslan10718 sa önce
    Eceli geldi ki Cami duvarına yanaşıyor it eniği....
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