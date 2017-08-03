ABD yeni terör örgütü kurdu!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan Rakka şehrinin güvenliğini sağlamak için yerel gönüllülerden oluşan 850 kişi eğittiklerini bildirdi.

RİGG ŞEHRE YERLEŞMEYE BAŞLADI

Bağdat’tan video konferans yönetimiyle ABD savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Albay Dillon, koalisyon tarafından eğitilen Rakka İç Güvenlik Gücü’nün (RİGG) şehirde DEAŞ’tan temizlenen alanlara yerleşmeye başladığını ifade etti.

Dillon, “Şehrin temizlenen bölgelerinde çoğunlukla Araplardan ve DEAŞ karşıtı yerel gönüllülerden oluşan Rakka İç Güvenlik Gücü, düzeni sağlamaya ve teröristlerin kaçmasını veya geri dönmesini engellemeye devam ediyor.” dedi.

"SAYI ŞİMDİLİK 850"

Bu hafta 230 kişinin daha eğitimini tamamlayarak örgüte katıldığını ifade eden Dillon, "şimdilik söz konusu örgüt mensuplarının sayısının 850 olduğunu" dile getirdi.

ABD EĞİTİM VERİYOR

Dillon, koalisyon tarafından gruba temel silah eğitiminin yanı sıra ilk yardım, silahlı çatışma, tarama ve kontrol noktası operasyonları konularında eğitim verildiğini belirtti.

Rakka İç Güvenlik Gücüne ilginin çok yoğun olduğunu aktaran Dillon, koalisyonun eğitim ve istihdam için başvuranları taramaya devam edeceğini kaydetti.

PYD'Lİ TERÖRİSTLER YENİ GRUPTA OLACAK

ABD öncülüğündeki koalisyon, Rakka'nın alınmasında terör örgütü PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliği yapıyor.

PYD/PKK terör örgütü, Rakka sivil yönetim konseyinin sözde eş başkanlığına Leyla Muhammed adlı PKK'lı teröristi atamıştı.

Söz konusu Rakka'daki askeri güç içerisinde de terör örgütü PKK/PYD mensuplarının olacağı iddia ediliyor.