Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD boş durmuyor! Yeni terör örgütü kurdular

ABD, Rakka'da PYD'li teröristlerin de içinde bulunduğu RİGG adında bir örgüt kurdu. Bu örgüt Rakka'da kalıcı olacak şekilde şehre yerleşiyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:05
ABD boş durmuyor! Yeni terör örgütü kurdular

ABD öncülüğündeki sözde DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan Rakka şehrinin güvenliğini sağlamak için yerel gönüllülerden oluşan 850 kişi eğittiklerini bildirdi.

RİGG ŞEHRE YERLEŞMEYE BAŞLADI

Bağdat’tan video konferans yönetimiyle ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Albay Dillon, koalisyon tarafından eğitilen Rakka İç Güvenlik Gücü’nün (RİGG) şehirde DEAŞ’tan temizlenen alanlara yerleşmeye başladığını ifade etti.

Dillon, “Şehrin temizlenen bölgelerinde çoğunlukla Araplardan ve DEAŞ karşıtı yerel gönüllülerden oluşan Rakka İç Güvenlik Gücü, düzeni sağlamaya ve teröristlerin kaçmasını veya geri dönmesini engellemeye devam ediyor.” dedi.

"SAYI ŞİMDİLİK 850"

Bu hafta 230 kişinin daha eğitimini tamamlayarak örgüte katıldığını ifade eden Dillon, "şimdilik söz konusu örgüt mensuplarının sayısının 850 olduğunu" dile getirdi.

ABD EĞİTİM VERİYOR

Dillon, koalisyon tarafından gruba temel silah eğitiminin yanı sıra ilk yardım, silahlı çatışma, tarama ve kontrol noktası operasyonları konularında eğitim verildiğini belirtti.

Rakka İç Güvenlik Gücüne ilginin çok yoğun olduğunu aktaran Dillon, koalisyonun eğitim ve istihdam için başvuranları taramaya devam edeceğini kaydetti.

PYD'Lİ TERÖRİSTLER YENİ GRUPTA OLACAK

ABD öncülüğündeki koalisyon, Rakka'nın alınmasında terör örgütü PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliği yapıyor.

PYD/PKK terör örgütü, Rakka sivil yönetim konseyinin sözde eş başkanlığına Leyla Muhammed adlı PKK'lı teröristi atamıştı.

Söz konusu Rakka'daki askeri güç içerisinde de terör örgütü PKK/PYD mensuplarının olacağı iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:05
  1. Albay Ryan Dillon
  2. DEAŞ
  3. PYD
  4. Suriye Demokratik Güçleri
  5. ABD Savunma Bakanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, Samsun’a gitti
    1. Beşiktaş, Samsun’a gitti
    2. Adana’da sezonun ilk salçalık biber..
    3. Asansörde mahsur kalan aileyi itfaiye..
    4. Erdoğan'dan Diyanet'e eleştiri: Geç..
    5. Samsun’da tır otomobile çarptı: 4 yaralı
    6. 10 ayda, 240 bin 286 metrekare parke..
    7. Olba Antik Kenti’nden kazı çalışmaları..
    8. Eskişehirspor yeni sezon için..
    9. Bir ayakkabı için 90 kişi emek sarf..
    10. Diyarbakır kavruluyor
    11. Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele..
    12. Traktörün altında kalan çiftçi..
    13. Darp edilmekten bayılma numarasıyla..
    14. İbadi'den ''Haşdi Şabi'' açıklaması
    15. Ördeğin hazin sonu biraz ağır olmuş!
    16. Önemli karar! Komuta merkezini..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'e..
    18. Irak Başbakanı İbadi'den "Haşdi Şabi"..
    19. Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın..
    20. İngiltere'de 6 yıl önce isyana yol..
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Celal Güngör'den tuhaf yorum: Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum
    Celal Güngör'den tuhaf yorum: Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var