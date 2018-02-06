ABD yargılanacak

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren terör örgütlerini kuran, büyütüp besleyen, teröristlere binlerce TIR silah yardımı yapan ABD’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanabileceği gündeme geldi. Türkiye’nin Nikaragua örneğinden yola çıkarak bütün şartları masaya yatırdığı atılacak adımları titizlikle değerlendirildiği bildirildi. Kendi politikalarına teslim olmayan ülkeleri “terör örgütlerine destek” vermekle suçlayan ABD’nin Nikaragua’daki paramiliter güçlere askeri, lojistik, eğitim ve istihbarat alanında destek verdiği ortaya çıkmıştı. ABD’nin desteklediği kontralarla mücadelede başarısız olmasının ardından Nikaragua, 1979 yılında ABD aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davayı kazanmıştı. ABD’nin ise “terör suçu” mahkeme tarafından tescillenmemesi için uzlaşmaya gittiği ve Nikaragua’ya milyarlarca dolar ödenek açtığı belirtildi.

DESTEK ARTTI, İŞGAL GENİŞLEDİ

Suriye’de yeni bir devlet kurmanın hayali güden terör örgütü PYD/PKK, kuruluşundan 14 yıl sonra ABD’nin desteğiyle ülkenin dörtte birinden fazlasını ele geçirdi. Terör örgütü DEAŞ tehlikesinin yükselmesi, ABD’nin PYD/PKK’yla güçlü bir ortaklığa girmesinin bahanesini hazırladı. Amerika Birleşik Devletleri, ilk desteğini Ayn El Arap’ın (Kobani) kuşatılması sonrası verdi. PYD/PKK işgalindeki Ayn El Arap’ı kuşatan DEAŞ’ı hava saldırılarıyla Ayn El Arap’dan çıkaran ABD, PYD/PKK’ya yardımlarını artırdıkça örgütün işgali de her geçen gün genişledi. PYD/PKK’ya verdiği askeri desteğini meşrulaştırmak ve örgütün silah kolu YPG’ye itibar kazandırmak için teröristlere “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) ismini veren ABD, terör örgütüne göz göre göre binlerce TIR silah yardımı yaptı. Terör yardımları arasında ağır silahlar, mayına dayanıklı muharip zırhlı araçlar, mühimmat, hafif silahlar, yakıt ve askeri amaçla kullanılan prefabrik konteynırların bulunduğu ortaya çıkmıştı.

MÜHİMMATI ÜSSE TAŞIDILAR

Bir taraftan, Türkiye’nin sınır güvenliğini hedef alan diğer taraftan bölgede yaşayan Kürtlere kan kusturan PKK/PYD’ye 24 Ağustos 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Akdeniz’de kurulması hedeflenen terör koridoruna Fırat Kalkanı Harekatı ile darbe vuran TSK ve ÖSÖ, Afrin ile Münbiç ilçelerinin arasını kontrol altına aldı. Tarihler 25 Nisan’ı gösterdiğinde ise TSK, PYD/PKK’nın ana karargahı olarak bilinen Karaçok üssünü vurdu. Kanlı örgüt de silah ve cephanesini ABD üslerine taşıdı.

NİKARAGUA ÖRNEĞİ NEDİR?

Orta Amerika ülkesi olan Nikaragua’da 1979 yılında solcu Sandinista Gerillaları sağcı Samoza Hükümetini devirerek iktidarı ele geçirmişlerdi ancak devrik Devlet Başkanı Samoza’nın taraftarlarından oluşan gruplar ülkede boş durmuyor, Sandinista Hükümeti aleyhine her türlü faaliyetlerde bulunuyorlardı. ABD’nin paramiliter güçlere destek verdiğini söyleyen Nikaragua, ABD aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’na tazminat talebiyle şikayette bulunmuştu. ABD’nin Nikaragua Cumhuriyeti’ne yani bir uluslararası hukuk teamülü olan başka devlete karşı kuvvet kullanmama yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar veren Adalet Divanı, ABD’yi suçlu bulmuştu.