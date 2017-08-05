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ABD, yaptırım için BMGK'ya gidiyor

ABD, füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması için BMGK karar tasarısı hazırladı

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:08
ABD, yaptırım için BMGK'ya gidiyor

ABD, balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) karar tasarısı hazırlayarak üyelere dağıttı.

Kuzey Kore'nin özellikle maden ihracatının engellenmesi için yeni yaptırım paketi hazırlayan ABD, tasarıyı BMGK üyesi diğer 14 ülkeyle paylaştı.

Yeni tasarıda Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir ve kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin 1 milyar dolara kadar düşürülmesi hedefleniyor.

Tasarıda ayrıca BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor.

RUSYA VE ÇİN'İN DESTEĞİ GEREKİYOR

Yeni yaptırımların hayata geçirilebilmesi için konseyin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın veto hakkını kullanmaması ve 15 üyeden en az 9'unun tasarı lehinde oy vermesi gerekiyor.

Diplomatik kaynaklar, tasarının bugün oylamaya sunulabileceğini belirtirken henüz oylama tarihine ilişkin resmi duyuru yapılmadı.

Daimi üyelerden İngiltere ve Fransa tasarıya destek vereceğini açıkladı ancak Rusya ve Çin'in nasıl bir tutum alacağı henüz netleşmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Çin'i eleştirerek, bu ülkenin Kuzey Kore'nin engellenmesi için yeterli çabayı harcamadığını savunmuştu.

En son 28 Temmuz'da kıtalar arası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, 2006 yılından bu yana uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:08
  1. Donald Trump
  2. kuzey kore
  3. abd
  4. yaptırımlar
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