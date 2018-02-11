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ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu! 300 terörist...

ABD'nin Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Deyrizor'da YPG'li teröristlerin toplanma alanını vurduğu belirtildi.

11 Şubat 2018 Pazar 18:08
ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu! 300 terörist...

Suriye'de YPG'nin konuşlandığı Deyrizor'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Suriye'nin en büyük petrol sahası olan bölgede ABD operasyon gerçekleştirdi. ABD'nin yanlış koordinatlar ile gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın toplanma alanı vuruldu.

300 TERÖRİST ÖLDÜ

ABD'nin müttefik olarak görüp birlikte operasyonlar gerçekleştirdiği YPG'nin hakimiyet altında tuttuğu Deyrizor'da ABD uçakları operasyonlar gerçekleştirdi.

Yanlış koordinatlar ile yapıldığı tahmin edilen operasyonda 300 YPG'linin ABD'liler tarafından etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bölgede kounşlanan YPG'li teröristlerin büyük zaiyat verdiği belirtiliyor.

KASIT MI HATA MI?

YPG ile ABD, DEAŞ karşıtı operasyonların başlatıldığı günden bu yana el ele operasyonlar yürütüyor. YPG'nin son zamanlarda petrol kenti Deyrizor'da hakimiyet alanını artırması ve beraberinde gelişen Suriye'de petrolün sahipliği kavgası Rusya-YPG-ABD-İran ve rejimin kavgalarına neden oluyor.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde rejime bağlı askerler petrol tesislerinin yakınlarına çıkartma yapmış, baskını ABD askerleri savunmak zorunda kalmıştı. Bu yaşanan gelişmelerin ışığında, gerçekleşen bombardımanın kasıtlı mı yoksa hata ile mi yapıldığı tartışılıyor.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 18:08
  1. deyrizor

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