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ABD yanlış hedefi vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var!

ABD uçakları Irak-Suriye sınırında Haşdi Şabi güçlerini bombaladı. Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Ali Haşim Huseyni, bombardıman sonucu 35 kişinin öldüğünü, 25 de yaralı olduğunu söyledi.

08 Ağustos 2017 Salı 12:22
ABD yanlış hedefi vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var!

Haşdi Şabi kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD savaş uçakları bu sabaha karşı 04.00 sularında Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi mevzilerini vurdu. Aralarında komutanların da bulunduğu 35 milis hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Ali Haşim Huseyni şunları söyledi: "ABD uçakları Seyid Şuheda Ketibeleri'ni bombaladı. Yaralılar Irak'taki çeşitli hastanelerinde tedavi görüyorlar. Bazılarının durumu çok ağır. Vurulan yer Baac kentine 20 kilometre yakınlıkta ve tam Irak-Suriye sınırında yer alıyor. Kasti bir saldırı, şiddetle kınıyoruz."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 12:22
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  3. hava saldırısı
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