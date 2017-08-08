ABD yanlış hedefi vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var!

Haşdi Şabi kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD savaş uçakları bu sabaha karşı 04.00 sularında Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi mevzilerini vurdu. Aralarında komutanların da bulunduğu 35 milis hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Ali Haşim Huseyni şunları söyledi: "ABD uçakları Seyid Şuheda Ketibeleri'ni bombaladı. Yaralılar Irak'taki çeşitli hastanelerinde tedavi görüyorlar. Bazılarının durumu çok ağır. Vurulan yer Baac kentine 20 kilometre yakınlıkta ve tam Irak-Suriye sınırında yer alıyor. Kasti bir saldırı, şiddetle kınıyoruz."