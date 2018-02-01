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'ABD ya Fırat'ın doğusundan çıkacak ya da biz...'

İran’dan ABD’nin Suriye’deki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:06
'ABD ya Fırat'ın doğusundan çıkacak ya da biz...'

İran’dan ABD’nin Suriye’deki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

1981-1997 döneminde 16 yıl boyunca İran Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Ekber Velayeti, Filistinlileri desteklemeye yönelik bir toplantıda yaptığı açıklamalarda, Ortadoğu’nun önemini vurgularken ABD’yi sert dille eleştirdi.

Mehr İngilizce’ye göre, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri varlığı ve “Türk ordusu ile fikir ayrılıklarına” değinen Velayeti, “Washington’un bölge ülkelerinin bölünmesini istediğini” belirtirken, “bu komplonun bir sonucu olarak da Suriye’deki son gelişmeleri” gösterdi.

Velayeti “ABD, Suriye’yi bölmeye başaramayacak. Ya Fırat’ın doğusundan çıkacak ya da biz onları oradan kovacağız” sözlerini kullandı. Velayeti şöyle devam etti:

“Bizim Suriye ve Irak’taki varlığımız, bu iki ülke hükümetlerinin talepleri üzerine. Suudi Arabistan’ın da Yemen’de uzun bir süre devam eden varlığının onlar için ülkeyi yeni bir Vietnam’a dönüştürecek.”

İran’ı “bölgenin en güçlü ülkesi” olarak ilan eden Velayeti, ne ABD ne de Avrupa’nın İran’ın füze programından söz etme haklarının olmadığını da söyledi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 15:06
  1. İran
  2. Ali Ekber Velayeti
  3. Filistinliler
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