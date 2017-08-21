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ABD vurmaya başladı!

Irak'ta ABD topçu birliklerinin, Musul kentine bağlı Telafer ilçesindeki terör örgütü DAEŞ'e karşı bombardıman yaptığı bildirildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:53
ABD vurmaya başladı!

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı İhab Safvan el-Yasiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Telafer yakınlarındaki Kehriz Askeri Üssü'nde konuşlanan ABD güçleri, Telafer'in güney cephesindeki el-Cezire, en-Nasr, es-Seray ve en-Nur bölgelerinde terör örgütü DAEŞ'in ilk savunma hattını ağır toplarla vurdu. Yoğun ve ağır bombardımanın ardından ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait keşif İHA'ları da bölgede uçuşlar gerçekleştirdi." dedi.

IRAK ORDUSU'NUN YOLUNU AÇIYORLAR

Bombardıman sonucu DAEŞ mensuplarının kayıplar verdiği ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini söyleyen Yasiri, "Koalisyon güçleri, bu bombardımanlarla DAEŞ'in ilk savunma hattını kırarak Irak kara güçlerinin Telafer ilçesine girmesini sağlamayı hedefliyor." dedi.

ABD İLK KEZ VURDU

Yasiri, ABD'nin, ilk defa DAEŞ'e yönelik top atışlarıyla saldırı düzenlediğini ve sonraki saatlerde Irak güçlerine lojistik destekte bulunarak katkı sağlayacağını belirtti.

İBADİ OPERASYONUN BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Telafer'i DAEŞ'ten kurtarmaya yönelik kara harekâtının dün sabah başladığını duyurmuştu.

HAŞDİ ŞABİ DE KATILIYOR

Operasyona, Irak ordusu, federal polis güçleri ve mehzepçi yaklaşımıyla bilinen, İran destekli Haşdi Şabi milisleri katılıyor.

TELAFER'DE TÜRKMENLER ÇOĞUNLUKTA

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DAEŞ'in elinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:53
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