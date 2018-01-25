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ABD vurduk dedi ama... Pakistan'dan açıklama geldi...

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Pakistan sınırlarında yer alan aşiretler bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısını kınayan bir açıklama yayınladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:46
ABD vurduk dedi ama... Pakistan'dan açıklama geldi...

Taliban Hareketinin en önemli askeri birliği olan Hakkani Grubunun hedef alındığını belirten ABD’li yetkililer, saldırıda bir örgüt liderinin öldürüldüğünü söyledi.

ABD, Pakistan’da 2004 yılından bu yana drone saldırıları düzenliyor. Pakistan Hükumeti ile ABD arasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan gerginliğin giderek tırmandığı gözleniyor.

Pakistan’ın aşiretler bölgesi Kurram Agency’de dün düzenlenen saldırı, ABD’nin 2018 yılı içinde Pakistan sınırlarındaki ikinci operasyonu olarak kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırısının Afgan göçmenlerin yaşadığı bir mülteci kampını vurduğunu ilan etti.

Açıklamada ‘ABD’nin bu şekilde tek başına hareket etmesinin iki ülkenin terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğine zarar verdiği’ vurgulandı.

Pakistan, ABD’nin kendi topraklarında hava saldırıları düzenlemesini ‘egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali’ olarak görüyor.

Taliban Hareketinin üst düzey liderlerinden bazılarının Pakistan’a yolculuklar yaptığı biliniyor. Pakistan Hükumeti, çok sayıda Taliban liderini tutuklayarak ‘gizli’ hapishanelerde tutuyor.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Kasım 2012’de Kuetta’daki istihbarat hapishanesinde görülmüştü.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 17:46
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  2. Hakkani Grubu
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