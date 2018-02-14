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ABD vurdu: '40 Rus askeri öldü'

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Deyrizor'da rejim güçleri ve Hizbullah milislerini vurduğu görüntüler yayınlandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:25
ABD vurdu: '40 Rus askeri öldü'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan görüntü kayıtlarında Rus yapımı T-72, tanklar ve diğer askeri araçların vurulduğu anlar görüntülere yansıyor.

Rus basını olayda en az 40 Rus paralı askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Rus medyasına göre, Deyrizor'da hayatını kaybeden Rus askerlerinden bazılarının ismi açıklandı. Bu isimler ise şöyle: Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosoturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladygin.

PETROL SAVAŞI

Terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’nin terör örgütü DEAŞ’tan aldığı petrol sahalarını ele geçirmek için hamle yapan Esad yanlısı milisler, kısa süre önce buradaki SDG'nin karargâhına saldırdı.

İddiaya göre aynı karargâhta ABD askerleri de bulunuyordu. ABD’li askeri yetkililer, Suriye lideri Beşar Esad yanlısı 500 kadar savaşçının, havan topları, tanklar ve roketlerle, SDG’yi hedef aldığını ve kendilerinin de ortaklarını korumak üzere harekete geçtiklerini açıklamıştı.

ABD ve SDG havadan ve karadan milislere saldırı düzenlemiş,. Amerikalı yetkililer, Esad yanlısı milislerden yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Wagner, Rus ordusundan emekli olan Albay Dmitriy Utkin tarafından kurulan özel bir güvenlik şirketi. İlk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdikleri destekle adını duyuran Wagner birlikleri, daha sonra Suriye'deki iç savaşa da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın saflarında katıldı.

KAYIPLARI DÜŞÜK GÖSTERİYORLAR

Rus kanunlarına göre paralı asker olarak görev yapmak ve paralı asker çalıştırmak yasak. Rusya da Wagner güçlerinin varlığını resmi olarak kabul etmiyor. Wagner birimi altında ölenlerin ailelerine bazen haftalar bazen de aylar boyunca haber verilmediği oluyor. Wagner savaşçılarının ölümü resmi olarak duyurulmadığı için Rusya, Suriye'deki askeri kayıplarını daha düşük göstermiş oluyor. Rusya'nın Wagner şirketi, ABD'nin Irak savaşında kullandığı ve yaptığı katliamlarla hatırlanan özel güvenlik şirketi Blackwater'ı hatırlatıyor.

4 BİN DOLAR MAAŞ

Wagner paralı askerlerine aylık 4 bin dolar (15 bin TL'nin üzerinde) maaş ödeniyor. Ölen askerlerin ailelerine ise rütbelerine göre 22 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) ile 52 bin dolar (yaklaşık 200 bin TL) arasında farklı tutarlarda tazminat ödemesi yapılıyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:25
  1. Rus kanun
  2. Wagner

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