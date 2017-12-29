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ABD vizede dize geldi

Erdoğan önderliğinde güçlenen Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışan büyük şeytan ABD’nin bir kumpası daha çöktü.

29 Aralık 2017 Cuma 03:54
ABD vizede dize geldi

FETÖ’cü ajanlarını bahane edip eski Büyükelçi John Bass’ın da gazına gelerek 8 Ekim’de Türkiye vize kısıtlamasına giden ABD, dün itibariyle bundan vazgeçtiğini duyurdu.

Türkiye’nin diplomatik mütekabiliyet gereği anında karşılık vererek ABD vatandaşlarının vize taleplerini askıya alması sonrası başlayan çifti taraflı vize yasağında geri adımı atan taraf Trump yönetimi oldu. 2019’un sonuna kadar sürmesini planladıkları vize yasağı dün akşam saatlerinde ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamayla son verildi. Türkiye’de, ABD vatandaşlarına yönelik uyguladığı vize yasağını kaldıracağını duyurdu.

GERİ ADIM ATTI YALANA SARILDI

ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD’nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı iddia edildi. Açıklamada, Türk hükümetinin ileride ABD misyonlarındaki yerel çalışanlardan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini kaydettiği öne sürüldü. ABD Büyükelçiliği’nin Türk yetkililerin ABD vatandaşlarını tutuklamayacağına dair güvence verdiği yönündeki iddialarına Türk makamları anında karşılık verdi. Vize yasağının karşılıklı olarak kaldırıldığını belirten Türk yetkililer, asla bir güvencenin verilmediğini söyledi.

DOLAR ÇAKILDI BORSA TARİHİ REKOR KIRDI

ABD’nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından dolar, yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek son 2 ayın en düşük seviyesi olan 3.77’ye kadar geriledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 düşüşle 4,5170’ten, sterlin/TL de yüzde 0,61 gerileyerek 5,0840’tan işlem gördü. BİST ise yüzde 2,08 değer kazanarak 114.480 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL

 

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 03:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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