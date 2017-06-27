Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor

Trump, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Yüksek Mahkeme'den olumlu bir karar çıktıktan 72 saat sonra vize yasağı uygulamasını başlatacaklarını açıklamıştı.

27 Haziran 2017 Salı 16:16
ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Yüksek Mahkeme'nin Başkan Donald Trump'ın vize yasağı ile ilgili kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmesinine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Nauert, Yüksek Mahkeme'nin "ulusal güvenliği en üst seviyeye çıkartmak hedefiyle" aldığı kararı, 72 saat sonra uygulama başlayacaklarını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığıyla yapılacak görüşmelerin ardından konuya ilişkin daha fazla detay paylaşacaklarını vurgulayan Nauert açıklamasında, "ABD'ye seyahat edecekleri ve havayolu şirketlerini, uygulamayı başlattığımız zaman profesyonel, organize ve zamanlı bir şekilde haberdar edeceğiz. Aynı zamanda, ABD Mülteci Kabul Programı'na ilişkin olarak da müttefiklerimizle irtibat halindeyiz ve ilgili değişiklikler hakkında bilgilendirme yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Uygulama için 72 saat

Trump, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Yüksek Mahkeme'den olumlu bir karar çıktıktan 72 saat sonra vize yasağı uygulamasını başlatacaklarını açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme, Trump'ın yargıya takılan ve temyiz mahkemesinde de reddedilen vize yasağıyla ilgili başvuru hakkında dün yazılı bir açıklama yapmıştı. Mahkeme, Trump'ın vize yasağını donduran alt mahkeme kararlarını kısmen bozarak, yasağın bazı bölümlerinin uygulanmaya başlanabileceğini duyurmuştu.

Buna göre, mahkemenin açıkladığı belli koşullar altında Trump'ın Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan vatandaşlarına 3 ay boyunca vize yasağı ile ABD Mülteci Kabul Programı'nı 4 ay süreyle askıya almasını öngören başkanlık kararnamesinin uygulamaya geçirileceği belirtilmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:16
  1. Trump
  2. Heather Nauert
  3. ABD Mülteci Kabul Programı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
    1. Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye..
    2. Serinlemek isterken canından oldu
    3. Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. Trabzon’da nakliye şirketine silahlı..
    5. ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor
    6. Ne yazdıkları ortaya çıktı… İşte..
    7. FARC silahlarının tamamını teslim etti
    8. Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden..
    9. Göztepe, Genoa ile karşılaşacak
    10. İşte sıra dışı balık tutma yöntemi
    11. Vali Pekmez’den şehit ailelerine..
    12. ''Radikal İslamcı terör tehlikesi en..
    13. Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla..
    14. Sulama kanalında temizlik çalışması..
    15. 4 teröristi öldürdükten sonra… O..
    16. Vali Demirtaş’tan şehit ailesine..
    17. Hakkari polisi sınırdaki çocukları..
    18. Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı
    19. BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs çıkışı
    20. Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı