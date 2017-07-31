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ABD verdikçe veriyor! Teröristlere 100 TIR daha...

ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye DEAŞ ile mücadele adı altında askeri araç gereçle mühimmat içeren 100 TIR daha gönderdi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:52
ABD verdikçe veriyor! Teröristlere 100 TIR daha...

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Dün 100 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

Haseke'deki AA muhabiri, dün gece saatlerinde askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan 100 tırın, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdiğini bildirdi.

Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı 'Hummer'lar, 4x4 jipler ile vinçler dikkati çekti.

Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80 olmak üzere 809 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgede, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın da yer aldığı görülüyor.

Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu ancak ABD'nin PKK/PYD'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:52
  1. Terör Örgütü
  2. Pyd
  3. Askeri Yardım
  4. terör örgütü PKK/PYD
  • NuriNuri1 sa önce
    Bi sey olmaz ya hepsini biz toplicazhepsini gebertipsilahlari alcae
  • Ahmet kayaalpAhmet kayaalp2 sa önce
    Simdi müftülerin nikah kiymasiyla haberin ne ilgisi var müftülerin nikah kiymalari rahatsiz ettigine baklirsa ozaman sizde papazlara yada hahamlara olmadi budaya nikah kiydirirsiniz yada nikahsiz yasarsiniz sizin takdiriniz nikak müslüman icindir
  • TasovaTasova2 sa önce
    Tirlar teslim olur olmaz vuralim!
  • Mehmet Mehmet 2 sa önce
    Savaşa hazır olun beyler....
  • Abdulkadir Bey NiyokAbdulkadir Bey Niyok2 sa önce
    Olsun önemli değil, müftületin nikah kıyabilmesi bizr yeter. Böyle önemsiz şeyleri yazmayın. 
  • Ahmet Faruk BasaranogluAhmet Faruk Basaranoglu2 sa önce
    türkiye cumhuriyeti askeri ve polisi Uyanik olun bela geliyorum diyor, tedbirinizi alin bunlara tolerans göstermeyin, yoksa bagirip cagiramazsiniz bile cok gec olmadan kuzey irakta ve suriydeki teröristleri yok edin !!!!!
  • RestRest2 sa önce
    Eyyyy Amerika.... yok bir şey.... devam edebilirsin....
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti2 sa önce
    Şeytanlar dağları devirip silah diye pydpkkdeaş terör örgütüne verseler biz bu terör örgütleri her şart ve koşulda gömeriz evel Allah.Enayi Abd nin silahlarıda ganimet olarak aramızda kapışacagız.
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