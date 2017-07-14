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ABD ve Rusya arasında yeni kriz! Yasak konuldu

Rusya, ABD'nin Aralık ayında sınır dışı edilen Rusya Büyükelçiliği yetkililerinin yerine gelecek diplomatlara vize vermeyi reddetti

14 Temmuz 2017 Cuma 21:45
ABD ve Rusya arasında yeni kriz! Yasak konuldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Aralık ayında sınır dışı edilen Rusya Büyükelçiliği yetkililerinin yerine gelecek diplomatlara vize vermeyi reddettiğini bildirdi.

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Washington bizim yetkililerimizin sınır dışı edilme kararını iptal etmedi, bunun üzerine onların yerine geleceklere vize vermeyi de reddetti" dedi.
 
Obama yönetimi 29 Aralık 2016 tarihinde yeni yaptırım paketi kapsamında 35 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesine karar verdi.
 
Ayrıca ABD Rusya Büyükelçiliği'nin iki konutuna giriş yasağı koydu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 21:45
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