ABD ve PKK'dan ortak katliam

ABD, Beyaz Saray’a bağlı ‘sömürge valisi’ Brett McGurk yönetiminde büyük bir kıyıma imza attı. Irak’ın Musul kentinde ve Suriye’nin doğu illerinden Rakka’da Müslümanları katleden Pentagon-PKK ittifakı, ‘DEAŞ’la mücadele’ bahanesiyle yaklaşık 23 bin sivilin canına kıydı. ABD’nin deniz, kara ve hava bombardımanlarıyla yok ettiği Rakka ve Musul’da öldürülen DEAŞ’lı sayısı 2 bin 700 olurken, saldırı dalgasında ölen sivil sayısı ise 23 bine dayandı. Yalnızca Rakka ve Musul’da ölen her DEAŞ militanına karşı suçsuz 9 sivil, aynı güçler tarafından vahşice öldürüldü.

68 BİN KİŞİ YARALANDI

6 Haziran’da başlayıp, 17 Ekim 2017 tarihinde sona eren Rakka tiyatrosunda ABD, müttefiki PKK için 4 bin 200 sivili katletti. DEAŞ’tan PKK’ya devir teslim için benzer bir tiyatronun sahnelendiği Musul’da ise 18 bin 500 Iraklı sivil, ABD bombalarıyla hayatını kaybetti. DEAŞ ve PKK üzerinden harita değişimini hedefleyen ABD, her iki operasyon kapsamında 68 bin sivilin de yaralanmasına yol açtı. ABD tarafından 2013 yılında sahaya sürülen DEAŞ, kadim Müslüman kentlerini harabeye çevirmek için çok kullanışlı bir argüman oldu. Her iki kentte binaların yüzde 77’si yerlebir edildi. Rakka ve Musul’da öldürülen insan sayısı kimi kaynaklara göre ise 40 bini geçiyor.

KATLİAMI KABUL ETTİLER

İşlenen aleni cinayetler konusunda suçlu olduklarını kabul eden ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, yaşanan sivil kayıpları ‘korkunç bir trajedi’ olarak nitelendirdi. Terör örgütü PYD’lilerce teröristbaşının posterleri açılan Rakka, sivillerden arındırıldığı yetmezmiş gibi bir de Brett McGurk yönetimindeki büyük yağmanın yegane adresi oldu. Bombalarla harabeye dönüşen Musul’da ise Müslümanların evleri PKK, Haşdi Şabi ve Peşmerge eliyle talan edildi. Sözkonusu skandala ilişkin Pentagon tarafından yazılan raporların ‘sahada yok sayılması için’ McGurk’ün yoğun çaba sarfettiği iddia ediliyor.

O TERÖRİSTİN İTİRAFI

PKK terör örgütü bünyesinde Münbiç ve Rakka saldırılarına katılan Haseke-Kamışlı doğumlu bir teröristin yazdıkları, sergilenen vahşeti gözler önüne seriyor. PKK’lı kadın terörist, kendi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Arap ve Türkmenlere ait mahalleleri “DEAŞ’lı var” diyerek ABD uçaklarına verdikleri koordinatlarla bombalattıklarını itiraf ediyor. ABD’nin bu yöntemle Ayn el-Arab başta olmak üzere pek çok bölgede 3 binden fazla sivili katlettiği belirtiliyor. Öte yandan PKK’nın Rakka katliamının ortağı ABD tarafından yapılan açıklamada, 135 gün süren operasyon kapsamında, 600 PKK’lı ile 1 ABD askerinin öldüğü duyuruldu. Operasyona ABD’nin doğrudan müdahil olmadığı ifade edilen açıklamada, PKK’ya istihbarat desteği ile birlikte avadan ve karadan bombardıman desteği verildiği bildirildi.

Binlerce insan enkaz altında

Rakka Mahalli Meclis Başkanı Sadi Siveyşi, Rakka’da altyapının yüzde 90 oranında tahrip edildiğini, şehrin her yanından ceset kokuları geldiğini ve ölenlerin ise tamamına yakının siviller olduğunu söyledi. Şehirden çıkan 450 bin sivilin zorla daha uzak bölgelere sürüldüğünü kaydeden Siveyşi, “Rakka zorla Kürt şehri yapılmak isteniyor. Sakinlerinin tamamına yakını Arap olan bu kentte yapılmak istenen şey çok çılgınca bir girişim” dedi. Siveyşi, “Bu kadar gelişmiş silaha ve teknolojiye rağmen, ABD’nin Rakka’da öldürdüğü sivil oranı kasıtlı bir soykırımdır. PKK’lılar Rakka’nın ele geçirilmesini, ‘Aynel Arap’ın intikamı aldık’ şeklinde kutladılar” diye konuştu. Yeni Şafak’a bölgeden bilgi veren Mahmut el Alusi ise Rakka’da hiçbir sivilin kalmadığını PKK’lı teröristlerin son iki haftadır kenti yoğun şekilde yağmaladığını söyledi. Alusi, evine dönmek isteyen sivillere de teröristler tarafından ateş açıldığını kaydetti.

ABD’den itiraf: Suriye’de 4 bin asker var

Daha önce Suriye’de 503 askeri olduğunu açıklayan ABD, gerçek sayıyı sonunda itiraf etti. ABD’nin Suriye’de DEAŞ operasyonlarını yöneten ABD’li Tümgeneral James Jerard video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD’nin Suriye’de kaç askeri bulunduğuna ilişkin bir soruya Tümgeneral Jerard, “DEAŞ karşıtı çabaları ve Suriye Demokratik Güçleri’ni (PKK/PYD) desteklemek üzere orada 4 binin üzerinde ABD askeri var.” cevabını verdi. Gazetecinin “Emin misiniz Pentagon’un zikrettiği rakam bin civarında?” sorusuna ise, ABD’li komutan kendisini düzelterek “Özür dilerim yanlışlıkla söyledim. Suriye’de yaklaşık 500 asker var.” dedi. Pentagonun resmi rakamlarına göre 503 ABD askeri Suriye’de bulunuyor ancak ayrıca bölgeye geçici olarak konuşlandırılan rotasyon güçlerinin resmi rakama dahil edilmiyor ve bölgedeki gerçek asker sayısı 503’ün üzerinde olduğu bildiriliyor.Ancak ilk kez bir generalin 4 bin rakamını zikretmesi dikkat çekti.

Yeni Şafak