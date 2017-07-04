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ABD ve PKK 295 sivili öldürdü!

ABD’nin YPG ile birlikte Rakka’yı DEAŞ’den temizlemek için başlattığı operasyon sürüyor. Taraflar arasında yaşanan çatışmalardan en çok siviller etkileniyor.

04 Temmuz 2017 Salı 18:07
ABD ve PKK 295 sivili öldürdü!

Suriye'nin Rakka kentinde bulunan “Rakka sessizce katlediliyor” aktivistleri Haziran ayında yaşanan çatışmalardaki sivil ölüm bilançosunu açıkladı. Kentte taraflar arasında yaşanan çatışmalarda toplam 358 sivil hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kente düzenlediği 598 hava saldırısında 177 sivil, kenti binlerce füze ve roketle hedef alan PKK/YPG saldırılarında ise 118 sivil hayatını kaybetti.

Aynı zamanda DEAŞ'in saldırılarında ve DEAŞ'in koyduğu mayınların patlaması neticesinde 58 sivil ve Esed hapishanelerinde 2 sivil hayatını kaybederken geriye kalan diğer 2 sivilin ise nasıl hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor.

Terörle mücadele adı altında ABD'nin ve OKK/YPG'nin kente başlattığı operasyondan en çok siviller etkilendi. Hayatını kaybeden sivillerin yanında yüzlerce sivil de yaralandı. Binlercesi saldırılardan olumsuz etkilendi.

 
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 18:07
  1. suriye
  2. rakka
  3. deaş
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