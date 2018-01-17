ABD ve NATO’nun oynadığı oyunlara gözünü aç Türkiye!

Saddam’ı devirmek için, 1 Mart tezkeresini başımıza bela etmişlerdi..

Amerikan askerleri, güneydoğumuzdan Irak’a girecek, Saddam’ı devirecekti..

Irak halkı da, Türk halkına düşman olacaktı..

Amerikan puştu bu..

Bir atışla iki kişiyi birden vurmazsa, rahat etmez..

Hem Saddam’ı devirecek.

Hem de Irak halkı ile Türk halkını birbirine düşman edecekti..

O tezgaha, gelmedik..

Saddam’ı devirdiler ama..

Irak halkında, Türk halkına karşı derinden bir düşmanlık hissi doğuracak “arkadan vurmak için kapıları gavura sonuna kadar açma” yanlışına düşmedik..

Sonraki yıllarda..

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