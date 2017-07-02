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"ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"

ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklemesiyle tanınan The Washington Times gazetesi, ABD ve İsrail’in Suriye savaşına doğrudan dahil olmalarının artık “kaçınılmaz” olarak görüldüğünü yazdı.

02 Temmuz 2017 Pazar 17:53
"ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"

The Washington Times, “Hem ABD hem de İsrail’in Suriye savaşına doğrudan dahil olmalarının artık kaçınılmaz hale geldiği” görüşünü savunduğu analizinde Suriye savaşının daha kötüleştiğini vurguladı.

Trump yönetiminin ise şimdiye kadar Esad rejiminin destekçileri Rusya ve İran ile doğrudan çatışmaktan kaçındığını, Suriye’nin komşularından İsrail’in de tarafsız kalmaya çalıştığını kaydeden gazete, "Suriye'nin 20 Ocak'ta göreve başlayan ABD Başkanı Trump'ın dış politikası açısından kritik bir test haline geldini yazdı.

Washington Times, Esad ve onunla “müttefik” Rus ve İranlı güçlerin silahsız halka karşı kimyasal silahlar kullanmaları durumunda bunun Başkan Trump’un başka ülkelerin içlerine karışmama politikası için “nihai test” oluşturacağını savunduğu analizinde Suriye’de olası bir kimyasal savaşın ABD’nin politikasının bazı unsurları üzerinde yeni bir değerlendirme gerektireceğini de yazdı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 17:53
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