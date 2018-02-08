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ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar

Orta Doğu merkezli The Middle East Eye haber sitesi, ABD ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yeni hava saldırıları planladığını yazdı.

08 Şubat 2018 Perşembe 17:10
ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar

Diplomatik kaynakların ifadelerine dayanan haberde, geçen sene Beşşar Esed rejiminin 'kimyasal sliah' kullanması durumunda ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak yanıt verme kararı aldığı hatırlatıldı.

The Middle East Eye haber sitesine konuşan diplomatik kaynaklar, Fransa ve ABD'nin Suriye'de Beşşar Esed yönetimine karşı saldırı düzenlemeye hazırlandığını yazdı. ABD ve Fransa'nın saldırı planının nedeninin Beşar Esed rejiminin kısa süre önce Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanması olduğu belirtiliyor.

'SERT VE AGRESİF BİR TUTUM SERGİLENECEK'

Suriye muhalefetine yakın bir diplomatik kaynak, ABD'nin Viyana ve Soçi'deki Suriye görüşmelerinden somut sonuçlar elde edilmemesi üzerine Suriye'de Rusya'ya karşı daha sert ve agresif bir tutum içine girme kararı aldığını iddia etti.

ABD, geçen sene Beşşar Esed yönetimini sarin gazı kullanmasının ardından Akdeniz'deki savaş gemisinden 59 adet Tomahawk füzesiyle kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 17:10
  1. Beşşar Esed rejimi
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  4. ABD
  5. Fransa

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  • abdoabdo46 dk önce
    hayır bu hazırlık bize karşı yapılıyor. suriyenin vurulacak yerimi kaldı her tarafı yol geçen hanı vuruldu. bu bahane ile abd ve fransa bir araya gelip tc ye vuracaklar dikkatli olun.
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