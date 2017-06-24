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ABD ve Çin Kuzey Kore için el sıkıştı!

Washington'da bir araya gelen ABD ve Çinli diplomatlar, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya vardı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:34
ABD ve Çin Kuzey Kore için el sıkıştı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Nisan ayında Florida'da yaptığı görüşmenin ardından, iki ülkenin üst düzey diplomatları Washington'da bir araya geldi.

Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre, iki ülkenin diplomatları da ABD-Çin Diplomatik ve Güvenlik Diyaloğu ismi verilen toplantıların ilk turunun yapıcı ve verimli geçtiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson toplantıyla ilgili olarak, "Bu tip toplantılar önümüzdeki 40 yıl boyunca nasıl çalışacağımız ve birbirimizle nasıl yaşayacağımızı değerlendirmek konusunda bize fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında, "yapıcı, faydacı ve etkili" bir işbirliği anlayışı geliştirilmesi kararına varıldı.

KUZEY KORE KARARI

İki ülkenin diplomatlarının en önemli gündem maddelerinden biri de Kore yarımadasında yaşanan gelişmelerdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, iki ülkenin Kuzey Kore konusunda yakın çalışmak konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. Her iki ülkede, Kore yarımadasının, 'kanıtlanabilir, geri dönüşü olmayan ve bütün bir biçimde' nükleer silahsızlandırılması için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Açıklamada, tarafların Kore yarımadasındaki barış ve istikrarı korumaya özen göstereceklerinin altı çizildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:34
  1. Kuzey Kore
  2. ABD
  3. ÇİN
  4. Donald Trump
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