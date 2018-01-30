ABD ve Batı şokta! Gizli üsleri deşifre edildi

Avustralyalı bir üniversite öğrencisi güvenlik açığını tespit ettikten sonra internet kullanıcıları askeri üs avına çıktı.

Online egzersiz takip uygulaması Strava’nın yayınladığı interaktif “ısı haritası”, Suriye ve Afganistan’ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede bulunan başta ABD olmak üzere, İngiliz ve Fransız ordularına ait üslerin gizli haritalarını gözler önüne serdi. Harita, ABD'li asker, diplomat ve gizli servis elemanlarının günlük rutinlerini de açığa çıkardı. ABD Ordusu, ısı haritasının incelendiğini açıkladı. Washington Post Gazetesi'ne konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Hava Kuvvetleri Albayı John Thomas, olası sonuçlar üzerinde inceleme başlatıldığını kaydetti. Strava ise ‘gizli’ olarak işaretlenmiş aktivitelerin haritada kullanılmadığını açıkladı. Strava uygulamasını kullanan kullanıcılar, egzersiz bilgilerini ‘herkese açık’ ya da ‘özel’ şeklinde sınıflandırabiliyor. Şirket, özel olarak sınıflandırılan verilerin hiçbir zaman kullanılmadığını belirtse de üç trilyon farklı veri ABD için büyük tehdit oluşturuyor. Askeri uzmanlar, yayınlanan ısı haritaları ile Amerikan üslerinin açık hedef haline geldiği iddiasında bulunuyor. Eski bir İngiliz ordu yetkilisi olan Nick Waters’ın, Afganistan’daki güzergahlara dikkat çekerek, “Bu veriler eyleme geçirilebilir istihbarat bilgisine dönüştürülebilir” şeklinde attığı tweet de bu iddiaları doğrular nitelikte. Haritanın açığını ilk olarak bir Avustralyalı öğrenci Nathan Ruser geçtiğimiz hafta farketti.

KULLANICILAR GENELDE ABD VE AVRUPA’DAN

27 milyon kullanıcıya sahip Strava’nın genelde ABD ve Avrupalı kullanıcılardan oluşması, özellikle Ortadoğu, Afrika ve Afganistan gibi bölgelerde Batılı ordu mensuplarının ve üslerinin saptanmasında kolaylık sağlıyor. Uygulama Batılı askerlerce daha yaygın kullanıldığı için, Ortadoğu’daki yabancı askeri üsler, “sıcak noktalar” olarak öne çıkıyor. Haritada kolaylıkla belirlenebilen diğer üsler arasında Suriye ve Irak’taki ABD üsleri, Falkland Adaları’ndaki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait üs ve Nijer’deki Fransız kuvvetlerinin kullandığı üs de bulunuyor. Rusya’nın Suriye’de Hımeymim üssündeki hareketlilik de haritada görülebiliyor.

Kasım ayında yayınlanan ısı haritasının üç trilyon farklı veriden oluştuğunu açıklayan Strava, haritadaki bilgilerin “anonim” olarak girilen verilerden oluştuğunu, “kişisel ve özel alan olarak işaretlenen verilerin” kesinlikle kullanılmadığını bildirdi.

KONUM BİLGİLERİ İNTERNETTE

Geçen hafta ortaya çıkan açık, Strava’nın 2015 ile Kasım 2017 tarihleri arasında toplanan verilerde elde edilmiş “ısı haritaları”na dayanıyor. Isı haritasının, askeri üslerden olduğu anlaşılan egzersiz güzergahları, çok sayıda askeri personelin, konum bilgilerini açık bir şekilde tüm dünyayla paylaştığını ortaya koydu. Konuyu gündeme taşıyan Ruser, herhangi bir kişinin bilgilere rahatlıkla ulaşabileceğini belirtiyor.

Strava’nın yayınladığı bilgiler ABD için çifte güvenlik açığı oluşturuyor. Birincisi gizli/açık üslerin konumlarını verirken, ikincisi ise üslerde bulunan askeri personelin günlük rutinlerini ortaya çıkartarak, açık hedef haline getiriyor.

ÇİFTE GÜVENLİK AÇIĞI

Askeri üslerin konumları, Google Earth gibi uydu görüntülerini yayınlayan programlar sayesinde zaten bilinse de Strava’nın yayınladığı ısı haritası, duvarlar içinde dahi askeri personelin faaliyet seviyesini de yansıttığı için çifte tehdit oluşturuyor. Haritada konum verilerinin zaman zaman üslerin dışına taşındığı da görülüyor. Bu verilerin, askeri birlikler tarafından kullanılan egzersiz güzergahlarına ya da devriye yollarına ait olduğu tahmin ediliyor.

SURİYE’NİN KUZEYİNDE AÇIĞA DÜŞTÜLER

Haritada, Suriye’nin kuzeydoğusunda, PKK/PYD’ye askeri ve lojistik destek veren ABD’nin bilinmeyen üs ağları da gözüküyor. Kuzey Suriye’de bir baraj çevresinde gözüken hareketliliği değerlendiren analistler, ABD ordusunun yeni bir askeri üs inşası yaptığı değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Güvenlik Analisti Tobias Schneider, haritanın yakınlardaki barajda yoğun bir çizginin eşlik ettiği küçük bir etkinlik blokuna dikkat çekerek, bunun bölgedeki personelin baraj boyunca düzenli olarak koşturduğuna işaret ettiğini belirtti.

Nathan Ruser’ın konuyu gündeme taşımasının ardından pek çok kişi haritada “Amerikan askeri üssü avına” çıktı. Daily Beast haber sitesi muhabirlerinden Adam Rawnsley, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki CIA üssü yakınlarında pek çok koşu aktivitesi belirlediğini paylaştı.

Bir twitter kullanıcısı, Yemen’de Patriot füze sisteminin yerini belirlediğini ifade etti. The New Yorker dergisi muhabiri Ben Taub, Afrika’nın Sahel bölgesinde bulunan ABD Özel Operasyonlar üssünün yerini belirlediğini bildirdi.

RUSYA'NIN BÜYÜKELÇİLİĞİ DE GÖRÜNTÜLENDİ

Yayınlanan “ısı haritası”nda sadece Batılı ülkelerin değil Rusya’nın da özellikle Suriye’deki aktiviteleri de bulunuyor. Haritalardan birinde, Rusya’nın Şam Büyükelçiliği personelinin günlük rutini de görülüyor.