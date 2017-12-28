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''ABD ve Almanya iç işlerimize karışıyor''

Çin, aktivist Vu Gan’ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan ABD ve Almanya’ya ülkenin iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:59
''ABD ve Almanya iç işlerimize karışıyor''

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında "Söz konusu ülkeler, Çin'deki yargı mekanizmalarının davayı ele alışı konusunda sorumsuz açıklamalar yapıyor. Bu ülkelerin Çin'in iç işleri ve yargı egemenliğine açık şekilde müdahale etmeleri, davanın ruhuna aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

Çin'in bir hukuk ülkesi olduğunu ve ülkedeki yargı organlarının konuyu hukuk çerçevesinde ele aldığını belirten Hua, söz konusu açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hua, ABD ve Almanya’nın Pekin büyükelçilerine görevlerini yapmaları çağrısında bulunarak "Karşılıklı güven ve iş birliği anlayışını teşvik etmelerini umuyoruz tam tersini değil.” diye konuştu.

ABD ve Almanya’nın başkent Pekin’deki büyükelçiliklerinden dün yapılan ortak açıklamada Pekin yönetimine aktivist Vu'nun bir an önce serbest bırakması çağrısı yapılmıştı. Vu, önceki gün Tiencin'deki Orta Halk Mahkemesi'nde çıktığı duruşmada, devleti yıkmaya teşebbüsten 8 yıl hapis cezası almıştı.

Mahkeme heyeti, Vu'yu halkı yasa dışı dini aktivitelere katılmaya teşvik, devlet kurumlarını karalama ve anayasa tarafından kurulan ulusal sisteme saldırmaktan suçlu bulmuştu.

Ülkede Süper Kaba Kasap (Super Vulgar Buthcer) adıyla bilinen ve internet üzerinden Çin’i eleştiren paylaşımlar yapan Vu, 2015'in temmuz ayında gözaltına alınmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Vu'nun hapse mahkum edilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yasaları ihlal eden herkes, kanunlar çerçevesinde soruşturulur ve Çin'deki ilgili kurumların da yine kanunlar uyarınca gerekeni yapar." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 15:59
  1. Çin Dışişleri Bakanlığı
  2. ABD
  3. Kaba Kasap
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