ABD ve AB’ye çok sert çıktı… ‘Ulan size ne!’
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, AB ve ABD’nin, Türkiye’nin iç işlerine müdahale girişimine karşı çıkarak ‘Ulan size ne!’ diye seslendi.23 Ekim 2017 Pazartesi 07:15
Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeleri hatırlatan Hikmet Genç, bazı AB üyesi ülkelerin ve ABD’nin tepkilerini hatırlatarak haykırdı: Ulan size ne!
Duruma isyan eden Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, “Çocuklarınıza söyleyin bu mahallede top oynamak yok artık…Yakalarsak topunu keseriz!..” ifadelerini kullandı.
İşte Genç’in o yazısı:
Hâlâ anlamış değilim ve aynı yerdeyim...
İngiltere, Fransa, Hollanda Başkonsolosları ve bazı AB’li parlamenterlerin Can Dündar’a destek için adliyede koridorlarında, mahkeme kapılarında nöbet tutması normal bir şey midir?..
Vatana ihanetle, casuslukla suçlanan biri için yabancı misyon şefleri mahkeme nöbetine gelmişse;
Can, hanginizin adına çalışıyor?..,
Yoksa mevzu hepinizi mi ilgilendiriyor?..,
Sizin ne işiniz var orada, size ne lan dallamalar...” diye sorarım elbette…
Sormaya da devam edeceğiz…
Örneğin PKK-KCK ve FETÖ’ye yardım ettiği ve lojistik destek verdiği için, 28 belediyeye kayyum atandı... Aynı gün ABD Büyükelçiliği ‘kayyum atamalarından’ rahatsızlık duyduğunu açıkladı…
Ulan kayyum atamaları bizim iç güvenlik meselemiz, sana ne?!..
FETÖ’yü kucağında besleyen, PYD/PKK her türlü destekleyen ABD’ye (kayyum atamaları) koyuyor demek ki!..
Ne kadar Türkiye düşmanı varsa besle, bir papazınıza, ajanınıza, gazeteci kılıklı tasmalınıza dokunulunca ciyakla…
Artık biz dostumuzu düşmanımızı Batı’nın tepkisine göre tanıyoruz…
Osman Kavala gözaltına alındı…
Bir işadamı ve bazı sivil toplum kuruluşlarını fonladığı biliniyor… O yüzden “Yerli ya da Kızıl Soros” lakabıyla tanınıyor…
Birçok derneğin yönetim kurulunda yer alıyor…
Gezi kalkışmasında aktif rol aldığı, HDP kuruluş kongresinde bulunduğu biliniyor…
Başta Alman vakıfları olmak üzere 70’ten fazla dernek ve vakıf aracılığıyla PKK/PYD’yi fonladığı iddia ediliyor…
Kavala’nın sahip olduğu bir şirketin faaliyet alanları “coğrafi analiz sistemleri, veri toplama ve saha araştırmaları, harita altlıkları, navigasyon, Türkiye adres standardizasyonu ve basılı haritalar” olarak tanımlanmış… İlâ Âhiri…
Hasılıkelam biz daha ‘Kim bu Kavala’ diye sorarken, sorgulaması sürerken;
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri devreye girdi; “Osman Kavala’nın İstanbul’da gözaltına alınması çok rahatsız edici. AP’de serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim” dedi…
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü; “Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi Büyükelçiliğimizin sürekli muhatabı Kavala ile düzenli olarak işbirliğinde bulunuyor ve bu konudaki gelişmeleri çok dikkatle izleyecek” dedi…
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert de açıklama yaptı; “Türkiye’de endişe verici bir eğilim var, durumu yakından izliyoruz.”
Vay be, neymiş bu Kavala?!
Lakin boşuna zırlamayın… Memleketi oligarklarla, baronlarla yönettiğiniz o günler çok geride kaldı…
Çocuklarınıza söyleyin bu mahallede top oynamak yok artık…
Yakalarsak topunu keseriz!..
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Yunus1 sa önce Keseriz topunuzun buralarda oynamayın Analizci1 sa önce Sözcü gazetesi Cumhuriyet gazetesi, sahte antiempayalist solcular neredesiniz? Hani siz antiemperyalisttiniz?Türk sol umu? İşte bu..."Kahrolsun emperyalizm bahaneMandacılık şahane" Veysel1 sa önce Üstad haklı tarihi araştırın böyle bişey yok demekki can Dündar büyük bi ajan Abdullah Haşimi 2 sa önce Amerika ve avrupa sapıklar topluluğu, has kelam2 sa önce Adamlara bak.Ne zaman bir ajanları yakalansa hop oturup hop kalkıyorlar.Görün bunları işbirlikçiler,emperyalistlerden maaşlı gazeteciler,sözüm ona aydınlar,entelektüeller,Nasıl olsa maaşlarınız güvenli bir şekilde İsviçre bankalarına emperyalistler tarafından yatırılıyor.Sizi gidi işbirlikçiler sizi.Müstemleke aydınları sizi. M3 sa önce Diline saglik bunlardan dost olmaz . ihsan3 sa önce üstlerine vazife olmadık işlere kalkıyor ab abd hadlerini bilmiyorlar Raşit uysal3 sa önce Ellerine diline sağlıküstad bu halkın demek istediğide noktasınavirgülüne dokunmadan işte budur durmak yok birilerinin beynini tokmaklamaya devam Mehmet Tato3 sa önce Kalemine sağlık..Çok iyi bir metin olmuş...Ülkemizde Çakal Sürüsüne artık hayat yok. Nezir3 sa önce Öyle insanlar var ki ellerinden öpülür, bir de böyle kardeşlerimiz var ki dili öpülesidir. Allah yar ve yardımcın olsun güzel kardeşim. O dil Allah için sürekli çalışsın, Allah sizi de bizi de dilsiz şeytan olmaktan muhafaza etsin.