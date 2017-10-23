ABD ve AB’ye çok sert çıktı… ‘Ulan size ne!’

Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeleri hatırlatan Hikmet Genç, bazı AB üyesi ülkelerin ve ABD’nin tepkilerini hatırlatarak haykırdı: Ulan size ne!

Duruma isyan eden Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, “Çocuklarınıza söyleyin bu mahallede top oynamak yok artık…Yakalarsak topunu keseriz!..” ifadelerini kullandı.

İşte Genç’in o yazısı:

Hâlâ anlamış değilim ve aynı yerdeyim...

İngiltere, Fransa, Hollanda Başkonsolosları ve bazı AB’li parlamenterlerin Can Dündar’a destek için adliyede koridorlarında, mahkeme kapılarında nöbet tutması normal bir şey midir?..

Vatana ihanetle, casuslukla suçlanan biri için yabancı misyon şefleri mahkeme nöbetine gelmişse;

Can, hanginizin adına çalışıyor?..,

Yoksa mevzu hepinizi mi ilgilendiriyor?..,

Sizin ne işiniz var orada, size ne lan dallamalar...” diye sorarım elbette…

Sormaya da devam edeceğiz…

Örneğin PKK-KCK ve FETÖ’ye yardım ettiği ve lojistik destek verdiği için, 28 belediyeye kayyum atandı... Aynı gün ABD Büyükelçiliği ‘kayyum atamalarından’ rahatsızlık duyduğunu açıkladı…

Ulan kayyum atamaları bizim iç güvenlik meselemiz, sana ne?!..

FETÖ’yü kucağında besleyen, PYD/PKK her türlü destekleyen ABD’ye (kayyum atamaları) koyuyor demek ki!..

Ne kadar Türkiye düşmanı varsa besle, bir papazınıza, ajanınıza, gazeteci kılıklı tasmalınıza dokunulunca ciyakla…

Artık biz dostumuzu düşmanımızı Batı’nın tepkisine göre tanıyoruz…

Osman Kavala gözaltına alındı…

Bir işadamı ve bazı sivil toplum kuruluşlarını fonladığı biliniyor… O yüzden “Yerli ya da Kızıl Soros” lakabıyla tanınıyor…

Birçok derneğin yönetim kurulunda yer alıyor…

Gezi kalkışmasında aktif rol aldığı, HDP kuruluş kongresinde bulunduğu biliniyor…

Başta Alman vakıfları olmak üzere 70’ten fazla dernek ve vakıf aracılığıyla PKK/PYD’yi fonladığı iddia ediliyor…

Kavala’nın sahip olduğu bir şirketin faaliyet alanları “coğrafi analiz sistemleri, veri toplama ve saha araştırmaları, harita altlıkları, navigasyon, Türkiye adres standardizasyonu ve basılı haritalar” olarak tanımlanmış… İlâ Âhiri…

Hasılıkelam biz daha ‘Kim bu Kavala’ diye sorarken, sorgulaması sürerken;

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri devreye girdi; “Osman Kavala’nın İstanbul’da gözaltına alınması çok rahatsız edici. AP’de serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim” dedi…

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü; “Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi Büyükelçiliğimizin sürekli muhatabı Kavala ile düzenli olarak işbirliğinde bulunuyor ve bu konudaki gelişmeleri çok dikkatle izleyecek” dedi…

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert de açıklama yaptı; “Türkiye’de endişe verici bir eğilim var, durumu yakından izliyoruz.”

Vay be, neymiş bu Kavala?!

Lakin boşuna zırlamayın… Memleketi oligarklarla, baronlarla yönettiğiniz o günler çok geride kaldı…

Çocuklarınıza söyleyin bu mahallede top oynamak yok artık…

Yakalarsak topunu keseriz!..