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ABD vatandaşlarının Donald Trump'a desteği düştü

Washington Post ve ABC News'ın ortaklaşa düzenlediği ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın popülaritesinin bahardan bu yana düştü. Yine ankete göre, Donald Trump’a destek oranı Nisan ayındaki yüzde 42’lik seviyeden yüzde 36’ya kadar geriledi.

16 Temmuz 2017 Pazar 20:16
ABD vatandaşlarının Donald Trump'a desteği düştü

Washington Post ve ABC News ortaklığında yapılan yeni bir anket ABD Başkanı Donald Trump'ın popülaritesinin bahardan bu yana düştüğünü ortaya koydu.

Washington Post ve ABC News'ın ortaklaşa düzenlediği ankete göre, Trump'a destek oranı Nisan ayındaki yüzde 42'lik seviyeden yüzde 36'ya düştü. Trump'ı desteklemeyenlerin oranı da 5 puan artarak yüzde 58'e ulaştı. Bu gruptan yüzde 48'lik kesim, Trump'ın performansını 'şiddetle beğenmediklerini' belirtti.

Washington Post, bu düzeyde bir 'beğenmeme' oranına, eski başkanlar Bill Clinton ve Barack Obama'nın maruz kalmadığını, ama bu oranın George W. Bush'un ikinci döneminde görüldüğünü kaydetti.

NÜFUSUN YARISI "ABD KÖTÜLEŞTİ" DİYOR

ABD nüfusunun yaklaşık yarısı, yüzde 48'lik bir kesim, ülkenin dünyadaki konumunun Trump'ın başkanlığıyla birlikte kötüleştiği görüşünü dile getirirken, yüzde 27 ise tersini düşünüyor. Yine bir yüzde 48'lik kesim de, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine dair bir soruya, Trump'a 'hiçbir şekilde' güvenmedikleri şeklinde yanıt verdi.

10 AMERİKALI'DAN 6'SI 'UYGUNSUZ' BULDU

Anket, New York Times gazetesinin yayımladığı, Donald Trump'ın oğlu ve kampanya ekibinden yetkililerin, Demokrat rakibi Hillary Clinton'a zarar verici bilgiye sahip olduklarını söyleyen bir Rus avukat ve diğer bazı isimlerle görüştüğü haberlerinin ertesinde düzenlendi. Ankete göre, her 10 Amerikalı'dan 6'sı bu görüşmeyi 'uygunsuz' bulurken, Cumhuriyetçiler'in ise yaklaşık yarısı görüşmenin uygun olduğu yönünde görüş bildirdi.

Trump'ın ekonomi politikalarına bakışta ise hemen hemen eşitlik olduğu görülüyor. Halkın yüzde 43'ü Donald Trump'ın ekonomi alanında ortaya koyduğu planları desteklerken, yüzde 41'i ise karşı çıkıyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 20:16
  1. abd
  2. donald trump
  3. Washington Post
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