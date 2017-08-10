ABD: Vatandaşlarımız o ülkeden kaçırılabilir

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki Amerikalı yetkililer ve sivillere yönelik kaçırma tehditleri bulunduğunu belirterek çalışanlarını uyardı.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet görevlileri ve diğer vatandaşlarımızın kaçırılmasına ilişkin bazı tehditler olduğunun farkındayız. Bu nedenle büyükelçiliğimiz, çalışanlarının Bağdat'taki Yeşil Bölge ve Basra'da konsolosluk dışına çıkmasını geçici olarak kısıtladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Irak'ta çalışan veya bu ülkeye seyahat eden ABD vatandaşlarının da kendi güvenlik durumlarını gözden geçirip gerekli önlemleri almaları uyarısı yapıldı.

ABD'nin Irak'ta başkent Bağdat'taki büyükelçiliğinin yanı sıra Basra ve Erbil kentlerinde konsolosluğu bulunuyor.