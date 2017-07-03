Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD uyduları köreltti! Hedef Türk uçakları mı?

Yeni Şafak Yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde Afrin'e olası operasyon sinyallerini ve sonrasında yaşanan 'skandal' bir gelişmeyi aktardı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:26
ABD uyduları köreltti! Hedef Türk uçakları mı?

Yazısının başında Erdoğan'ın, Şanlıurfa Akçakale'de yaptığı, “Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki TC devleti, silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecek” açıklamasını hatırlatan Acet, "Erdoğan'ın birkaç konuşmada daha aynı mesele üzerine sarf ettiği sözler, Afrin bölgesine Fırat Kalkanı'na benzer bir operasyonun yapılabileceği biçiminde yorumlandı. Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra benzerine önceden pek rastlamadığımız bir gelişme oldu" diye yazdı.İşte o gelişme ve Acet'in yazısının ilgili bölümü:

"UYDU KÖRELTMEK"

Ankara'dan kontrol edilen ve Türkiye'nin doğusundaki hava sahasında zaman zaman Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sinyallerinin kesilmesiyle ilgili yayınlanan bilgilendirme notunun arkasından ABD'nin “uydu körelttiği” iddiası ortaya atıldı. Daha açık anlaşılması için şöyle diyelim.

ABD, havadaki jammerları harekete geçirmiş, uçakların hareket kabiliyetini sınırlamıştı. Peki neden böyle bir şey yapıldı? Uydu köreltmede amaç ne idi?

Acaba geçen Cuma günü gerçekleşen bu esrarengiz uygulama ile Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Afrin'deki YGP mevzilerini havadan bombalanması engellenmiş, engellenmek istenmiş olabilir miydi? Elimizde henüz teyitli bir bilgi yok...

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:26
  1. abd
  2. türkiye
  3. jammer
  4. mehmet acet
  • tuzcutuzcu25 dk önce
    Bakım yapılmış falan olamaz...Yağlama yıkama falan....Üç buçuk atıyor olabilirler mi?
  • ErdalErdal34 dk önce
    Evet, NATO MATO yalanı buraya kadarmış, ne yapacakmış ızgara, kendi uydumuzu, gemimizi,uçağımızı,füzemizi,bombam8zı,top tüfeğimizi kendimiz yapmalıymışız.Bize bizden başka dost yok.Güvenme dağına ekmek al yanına.
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti49 dk önce
    Bu gibi durumlarda hava kuvvetlerimizin ne yapacağı tatbikatlarla öğrenilmiştir.Bu sistem yok sayılmalı milli uydularla bu hizmet sağlanmaya koşulmalı.Milli uzay üssü kurulmalı uzayroketiyapılmalı.Afrin ve MENBİC ALINARAK ABD nin fiyakası bozulmalı.
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti54 dk önce
    Bu sistem 32 ABD uydusu ile saglanıyormuş.Hemen birmilli uydu fırlatma üssü kurulmalı ve milli uzay aracı yollama roketi yapılmalı ve bu merkezden milli uydularımız fırlatılıp hizmete alınmalı.Gözlem uydusu Göktürk 1ve2 ye yenileri eklensin sesdinleyen uydu fırlatılsın
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Alçaklar dan Her Şey Beklenir. Onların Uydu Köreltme, Sistemlerini Önleyecek, Bir Sistem Yapılamaz mı?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Diploma töreninde skandal başörtüsü yasağı
  1. Diploma töreninde skandal başörtüsü..
  2. Fas'tan kritik Al Jezira açıklaması
  3. Darbeci hainlerden Hulusi Akar yalanı
  4. Diğer ülkelere baskı yapan ABD'den..
  5. Esed rejimi Doğu Guta'ya odaklandı
  6. Antalya ormanları 8 ayrı noktadan yandı
  7. Avrupa Birliği'nden İtalya'ya..
  8. Malatya 91 yılın en sıcak 3 Temmuz günü
  9. Rus subaylar PKK mezarlığında!
  10. Ruslar Afrin'i boşaltıyor iddiası..
  11. ABD uyduları köreltti! Hedef Türk..
  12. ABD uçakları o noktaya inmeye başladı
  13. TSK'dan Türk gemisine ateş açılmasıyla..
  14. Rus araçları ile vurmaya başladılar
  15. Rakka'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
  16. Meteoroloji'den Kırklareli için..
  17. Kremlin'den, Erdoğan ve Putin'in..
  18. Son 106 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
  19. İzmir Büyükşehir Belediyesinde grev..
  20. Siirt’te suç örgütüne operasyon: 9..
'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
"ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
"ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!