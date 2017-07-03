ABD uyduları köreltti! Hedef Türk uçakları mı?

Yazısının başında Erdoğan'ın, Şanlıurfa Akçakale'de yaptığı, “Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki TC devleti, silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecek” açıklamasını hatırlatan Acet, "Erdoğan'ın birkaç konuşmada daha aynı mesele üzerine sarf ettiği sözler, Afrin bölgesine Fırat Kalkanı'na benzer bir operasyonun yapılabileceği biçiminde yorumlandı. Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra benzerine önceden pek rastlamadığımız bir gelişme oldu" diye yazdı.İşte o gelişme ve Acet'in yazısının ilgili bölümü:

"UYDU KÖRELTMEK"

Ankara'dan kontrol edilen ve Türkiye'nin doğusundaki hava sahasında zaman zaman Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sinyallerinin kesilmesiyle ilgili yayınlanan bilgilendirme notunun arkasından ABD'nin “uydu körelttiği” iddiası ortaya atıldı. Daha açık anlaşılması için şöyle diyelim.

ABD, havadaki jammerları harekete geçirmiş, uçakların hareket kabiliyetini sınırlamıştı. Peki neden böyle bir şey yapıldı? Uydu köreltmede amaç ne idi?

Acaba geçen Cuma günü gerçekleşen bu esrarengiz uygulama ile Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Afrin'deki YGP mevzilerini havadan bombalanması engellenmiş, engellenmek istenmiş olabilir miydi? Elimizde henüz teyitli bir bilgi yok...