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ABD üssündeki kadınlara saldırı... çok sayıda ölü var...

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında ABD üssünde görev yapan Afgan kadınlara yönelik silahlı saldırıda 3 kadının hayatını kaybettiği, 1 kadının yaralandığı bildirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:20
ABD üssündeki kadınlara saldırı... çok sayıda ölü var...

Bagram İlçe Kaymakamı Abdulşukur Kuddusi, kadınların, ABD'nin ülkedeki en büyük hava üssü Bagram yakınlarındaki pazardan alışveriş yaparken kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda 3 kadının yaşamını yitirdiğini ifade eden Kuddusi, bir kadın görevlinin de yaralandığını söyledi.

Kuddusi, kadınların, Bagram Hava Üssü'nün güvenlik kontrolü bölümünde görev yaptığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık bir buçuk ay önce de Bagram Hava Üssü'nde görevli Afgan korumalara düzenlenen saldırıda 8 koruma hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 12:20
  1. Bagram Hava Üssü
  2. Afgan koruma
  3. Abdulşukur Kuddusi
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