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ABD üssünde görevli kadınlara silahlı saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında ABD üssünde görev yapan Afgan kadınlara yönelik silahlı saldırıda 3 kadının hayatını kaybettiği, 1 kadının yaralandığı bildirildi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 22:00
ABD üssünde görevli kadınlara silahlı saldırı!

Bagram İlçe Kaymakamı Abdulşukur Kuddusi, kadınların, ABD'nin ülkedeki  en büyük hava üssü Bagram yakınlarındaki pazardan alışveriş yaparken kimliği  belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

3 KADIN ÖLDÜ
 
Saldırıda 3 kadının yaşamını yitirdiğini ifade eden Kuddusi, bir kadın görevlinin de yaralandığını söyledi.
 
Kuddusi, kadınların, Bagram Hava Üssü'nün güvenlik kontrolü bölümünde görev yaptığını kaydetti.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
Yaklaşık bir buçuk ay önce de Bagram Hava Üssü'nde görevli Afgan  korumalara düzenlenen saldırıda 8 koruma hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 22:00
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