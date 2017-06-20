ABD üssü korumalarına saldırı...

Taliban, ülkenin kuzeydoğusunda Parvan iline bağlı olan Bagram ilçesinde, ABD'nin konuşlu olduğu Bagram Hava Üssü korumalarına saldırı düzenledi.



ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü olan Bagram Hava Üssü korumalarına dün akşam Taliban tarafından bir saldırı düzenlendi. Hava üssüne yaklaşık 1 kilometre mesafedeki lojmanlarından üsse doğru gitmekte olan yerel güvenlik güçlerine Taliban'ın gerçekleştirdiği saldırıda 8 güvenlik görevlisi öldü 2'si ağır yaralandı.

Taliban'dan açıklama

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid bugün yayınladığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini ve Taliban savaşçılarının özel bir taktikle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.



Ayrıca Mücahid, yerel medyada yer alan 'hava üssünde çalışan sivil halkın hedef alındığı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, öldürülen kişilerin Bagram Hava Üssü'nün güvenliğinden sorumlu silahlı kişiler olduğunu kaydetti.

Bagram Hava Üssü

Başkent Kabil'in kuzeyindeki Parvan ilinde yer alan Bagram Hava Üssü, ABD güçlerinin Afganistan'da konuşlu bulunduğu en büyük askeri hava üssü. Afganistan'da hava saldırıları gerçekleştiren ABD güçlerine ait savaş uçakları bu üssü kullanıyor. Taliban'ın bu hava üssüne sık aralıklarla füze saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor.



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