ABD uçakları o noktaya inmeye başladı
ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya destek vermek için inşa ettiği Sırrin'deki hava üssüne ilk kez C130 kargo uçağı indi.03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:21
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile bir başka terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren bölgede yayılmasını sağlayan ABD'den skandal bir hamle daha geldi.
PKK/YPG'ye askeri yardım taşıyan c130 tipi ABD kargo uçağı, Ayn Al Arap'ın güneyine inşa edilen yeni askeri üs olan Sırrin üssüne iniş yaptı.
Üssün, başarı ile sonlandırılan Fırat Kalkanı operasyonun hedeflerinden olan Münbiç'e askeri mühimmat gönderdiği düşünülüyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr