ABD uçakları o noktaya inmeye başladı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile bir başka terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren bölgede yayılmasını sağlayan ABD'den skandal bir hamle daha geldi.

PKK/YPG'ye askeri yardım taşıyan c130 tipi ABD kargo uçağı, Ayn Al Arap'ın güneyine inşa edilen yeni askeri üs olan Sırrin üssüne iniş yaptı.

Üssün, başarı ile sonlandırılan Fırat Kalkanı operasyonun hedeflerinden olan Münbiç'e askeri mühimmat gönderdiği düşünülüyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr