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ABD Türkmenleri vurmaya başladı

ABD öncülüğündeki koalisyona ait olduğu belirtilen savaş uçaklarının Tel Afer kent merkezine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil öldü ve yaralandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 15:45
ABD Türkmenleri vurmaya başladı

Edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları dün Musul'un batısındaki Tel Afer kenti merkezine yönelik hava saldırıları düzenledi. Düzenlenen hava saldırılarında ölen ve yaralanan sivillerin olduğu bildirildi.

Halen DEAŞ'in kontrolündeki Tel Afer kentine yönelik yakın bir zamanda İran destekli Haşdi Şaabi çatı örgütünün de katılımıyla başlatılacak olan operasyondan önce yapılan bu hava saldırısı beraberinde birçok soruyu da akıllara getirdi. 

Operasyon henüz başlamamış olduğu halde sivilleri hedef alan bu hava saldırılarının operasyon başladığı zaman hangi boyutlarda olacağı şimdiden merak ediliyor. 

Yoğunlukla Sünni Türkmenlerin yaşadığı bilinen Tel Afer kentine yönelik düzenlenecek operasyona ABD öncülüğündeki koalisyonun da hava desteği sağlayacağı biliniyor. Koalisyonun Rakka'da düzenlediği hava saldırılarında korkunç boyutlara ulaşan sivil ölümlerinin Tel Afer kentinde de yaşanmasından büyük endişe duyuluyor. 

Öte yandan İran tarafından kurulan ve desteklenen Şii Haşdi Şaabi çatı örgütünün de Tel Afer operasyonuda aktif bir şekilde rol alacak olması kentte bir Sünni soykırımı yaşanabileceğini akıllara getiriyor.  

Kenti kontrolünde tutan DEAŞ ise dün gerçekleşen hava saldırısının ardından bir video yayınladı. Videoda kente düzenlenen hava saldırısında yaralanan çocukların yer aldığı görülüyor.

Mepa News

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:45
  1. ABD
  2. Sünni soykırımı
  3. Tel Afer
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