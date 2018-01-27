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'ABD Türkiye'yi kaybetti!'

Rus uzmanlar, Türkiye’nin Afrin’deki terör hedeflerine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı başkent Moskova’da RİA Novosti tarafından düzenlenen toplantıda masaya yatırdı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:47
'ABD Türkiye'yi kaybetti!'

Moskova merkezli Ortadoğu ve Şarkiyat Çalışmaları Enstitüsünden Amur Hacıyev, Rusya’nın terör örgütü PKK ile bağlantılı Suriye Kürtlere yönelik Türkiye’nin endişelerini anladığını vurguladı.

"Bu nedenle Rus askerleri Afrin'den çekildi ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne sadece Kürt Ulusal Konseyi’ne bağlı Kürt siyasiler de davet edildi.”

"GÜVENİNİ DEFALARCA SARSTI"

Ortadoğu ve Şarkiyat Çalışmaları Enstitüsü'nden bir başka uzman Konstantin Truyevtsev ise ABD’nin attığı adımlarla Marshall Planı’ndan bu yana 70 yıldır tanıdığı Türkiye’yi "kaybettiğini" söyledi.

ABD’nin, Türkiye’nin güvenini defalarca sarsarak, üzerindeki etkisini kaybettiğini ifade eden Truyevtsev, "Bu bağlamda, ABD en radikal Kürt güçleriyle bağlarını güçlendiriyor. Türkiye eğer harekatı Münbiç’e doğru devam ettirirse, ABD ile doğrudan karşı karşıya gelecek. ABD bu noktada imaj kaybı yaşayabilir ve karşılığında Türkiye’nin düşmanlarına daha fazla silah yardımı yapabilir ki bu durum ilişkileri daha da kötü hale getirir." dedi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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