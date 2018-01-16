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ABD Türkiye'ye yeşil ışık yaktı

Koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin muhtemel Afrin harekâtına Pentagon'un engel olmayacağı işaretini verdi.

16 Ocak 2018 Salı 14:32
ABD Türkiye'ye yeşil ışık yaktı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin muhtemel Afrin harekâtına adeta yeşil ışık yaktı.

Haberi duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Dillon'un kendi sorusuna "Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil" yanıtını verdiğini belirtti.

TERÖR ORDUSU İLANI KIYAMET KOPARDI

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet kopmuştu.

Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birkaç gündür açıklıyor.

Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.

Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.

Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölünmüştü.

Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede DEAŞ ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.

NAMLULAR AFRİN'E DÖNDÜ HAREKAT AN MESELESİ

Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne çevrildi.

CERABLUS-AZEZ HATTI TEMİZLENMİŞTİ

ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'liler'in oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölünmüştü. Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede DEAŞ ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:32
  1. Pentagon
  2. Afrin
  3. Türkiye
  4. DEAŞ
  5. YPG
  6. ABD
  • HsnHsn49 dk önce
    bu açıklamada bir hainlik var pkk pyd teröristlere silah yığınağını kim yaptıyarın türk askerine karşı olabilecek bir saldırıda kendini sıyırma manevrası bi teröristlere tanksavar uçaksavar dahiö gönderilmiş aftin de de dikkatli olmalı terör mevzileri uzaktan yerle bir edilmedenkara harekatına girişememeli artık abd bizim için terör devleti konumundadır
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