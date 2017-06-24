ABD, Türkiye'ye masala devam ediyor

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'ye verilen silahlar hakkındaki bilgilerin Türkiye tarafı ile paylaşıldığını söyledi.



Öte yandan Albay Dillon, Rakka operasyonu sonrası YPG'ye verilen silahların ABD'ye geri verilmesi ile ilgili de bir sürecin başlatıldığını ileri sürdü.

Dillon, “Türk müttefiklerimize açık ve şeffaf davranıyoruz. Verdiğimiz silah ve teçhizatın seri numaralarını biliyoruz. Yani bir süreç zaten işliyor” dedi.

Tel Rıfat'a saldırı ihtimali

Dillon, Türkiye'nin Halep'in kuzeyindeki Afrin sınırına askeri yığınak yapıp yapmadığısorusuna ise yanıt vermedi. Dillon, “Bölgede bir hareket olduğunu gördük ama bu konuda yorum yapmayacağım” diye konuştu.

PYD'nin sivilleri öldürmesi konusu

Rakka'da PYD öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin sivillere zarar verdiği ve öldürdüğü iddiası için ise koalisyon sözcüsü, “Böyle bir şey görmedik, rapor da edilmedi” dedi ve ABD'nin sadece kendi sorumlu olduğu sivil kayıpları araştırdığını, SDG ile ilgili böyle bir araştırma yürütmediklerini ifade etti.