ABD Türkiye'ye karşı en güçlü silahını devreye sokuyor

Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı harekatını engelleyemeyen ABD, harekatın terör örgütünün yuvalandığı diğer noktalara ilerlemesini engellemek için yeni bir hamle yaptı. Türkiye'nin Afrin'den sonra Menbiç mesajı vermesi sonrası operasyona engel olmak için askerlerini bölgeden çekmeyeceğini açıklayan ABD şimdi de bölgede 'yırtıcı kuşları' görevlendirdi.

ABD'nin özel devriye görevi verdiği F22 Raptorlar radara kolay kolay yakalanmıyor. Havadan havaya, havadan karaya füze sistemleri taşıyor.

TSK'nın, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın, Menbiç'e uzanması ihtimaline karşı şu anda özel devriye görevini sürdürüyor.

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en gelişmiş savaş uçağı (210 milyon dolar olan) F22 Raptorların (yırtıcı kuş) Türkiye'ye mesaj verilircesine Menbiç'i (YPG'yi) koruma kalkanına alması, müttefiklik ilişkisiyle açıklanabilir mi?

Bilgileri Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu köşesinden paylaştı.