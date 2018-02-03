ABD Türkiye'ye karşı en güçlü silahını devreye sokuyor
Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Menbiç mesajı vermesinden rahatsız olan ABD'Yırtıcı Kuşları' görevlendirdi.03 Şubat 2018 Cumartesi 14:53
Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı harekatını engelleyemeyen ABD, harekatın terör örgütünün yuvalandığı diğer noktalara ilerlemesini engellemek için yeni bir hamle yaptı. Türkiye'nin Afrin'den sonra Menbiç mesajı vermesi sonrası operasyona engel olmak için askerlerini bölgeden çekmeyeceğini açıklayan ABD şimdi de bölgede 'yırtıcı kuşları' görevlendirdi.
ABD'nin özel devriye görevi verdiği F22 Raptorlar radara kolay kolay yakalanmıyor. Havadan havaya, havadan karaya füze sistemleri taşıyor.
TSK'nın, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın, Menbiç'e uzanması ihtimaline karşı şu anda özel devriye görevini sürdürüyor.
Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en gelişmiş savaş uçağı (210 milyon dolar olan) F22 Raptorların (yırtıcı kuş) Türkiye'ye mesaj verilircesine Menbiç'i (YPG'yi) koruma kalkanına alması, müttefiklik ilişkisiyle açıklanabilir mi?
Bilgileri Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu köşesinden paylaştı.
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Hayalet klavye8 dk önce Görülmeyen bir tek Allah. Güney Doğulu30 dk önce Amerika Membiç'ten çekilmeyeceğini açıklamış. En güçlü savaş uçaklarını Türkiye'ye karşı devreye sokucakmış. Yani T.C. Devletine meydan okuyormuş. Bunun bedeli NATO'dan ayrılmak mı, yoksa İncirlikte ABD'yi devreden çıkartmak mı olacak? Zaman herşeyin aynasıdır. Devletimiz çalışıyor maşaallah. ABD baltayı kendi ayağına vurmaya devam ediyor. Böyle ittifak olmaz olsun. Yahudi abd41 dk önce israil birleşik devletleri, hiçbir zaman bizim dostumuz değildi çelik fabrikası nı bile ruslara yaptırdık Güney Doğulu46 dk önce Katil siyonist terörist Amerika ortadoğudan defol. Teröristlerini de al defol. YANKEE GO HOME. Güney Doğulu46 dk önce Katil siyonist tetörist Amerika ortadoğudan defol. Teröristlerini de al defol. YANKEE GO HOME. Karamurat 51 dk önce Bize Allah yeter.Herseyleri ile gelsinler İsfendiyarHalil Eralp52 dk önce İnşallah Türkiyede ona cevap verecek adam var! Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..54 dk önce bu ucaklar incirlikten mi kalkiyor? n59 dk önce Hak geldibatıl zail olduALLAHÜ EKBER ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR KAFİRLER İSTEMESEDE ALLAH BİZİMLE BERABER GÖK YÜZÜNDE GÖREN GÖZLERİ MİZ VAR İSALLAH mevlüt59 dk önce EY AMARİKA BU SİLAHINI DA KIÇINA SOKARIZ ....MERAK ETME....