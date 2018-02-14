ABD Türkiye'ye bunu yapamadığı için çıldırıyor! ABD'nin istediği poz
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson bacak bacak üstüne atarken karşısında elpençe durması dikkat çekti.14 Şubat 2018 Çarşamba 12:46
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, resmi temaslar kapsamında Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Beraberindeki heyetle, ülkenin yönetimini kanlı bir darbeyle ele alan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekti.
AMERİKA'NIN İSTEDİĞİ POZ
Görüşmenin ilk anlarında çekilen fotoğraflarda, Rex Tillerson'ın rahatlığı, Sisi'nin ise ezikliği objektiflere yansıdı.
Amerikalı komutan arkasına yaslanıp bacak bacak üstüne atarken; Sisi, ellerini bacaklarının arasında toplayıp dik bir şekilde oturdu.
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