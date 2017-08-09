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ABD Türkiye'ye batıdan saldırı hazırlığında! İşte o şok görüntüler...

15 Temmuz'da FETÖ'cü vatan hainlerini kullanarak ülkemizde darbe yapmaya kalkışan fakat halkın dirayeti ile bunu başaramayan eli kanlı ABD'nin, Türkiye'ye bu defa doğrudan saldıracağı bir süredir konuşuluyordu. Tır şoförü bir vatandaşımızın Romanya'da çektiği ve ABD'ye ait askeri araçların Bulgaristan'a doğru ilerlediğinin görüldüğü bu görüntüler, 'ABD saldırı için hazırlık yapıyor' iddialarının ispatı oldu. İzleyip izletelim ve vatan savunması konusunda her daim uyanık olalım...

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:01
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:01
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  • MustafaMustafa34 dk önce
    Siz de akp hükümeti olarak askeriyeye güçlendirmek,yeni ve modern silahlar temin etmek yerine, yol yapın köprü yapın, ülke düşmanın eline geçtiğinde akp ye teşekkür eder.yol ve köprüler için
  • OsmnshnOsmnshn41 dk önce
    Çok doğru söylemiş abim
  • Adil YücelAdil Yücel41 dk önce
    Bizim devlet bunları takip ediyor.İşimiz kolay değil önemli olan birlik beraberlik içinde olalım, yoksa ne alevisi, ne sünnisi, ne Kürd'ü, ne Türk'ü kısacası herkes kaybeder,huzuru kaçar bu dış güçler piyon olarak kullandıklarınıda işleri bitince terörist ilan eder ve yok eder.
  • Şahan şahinŞahan şahin45 dk önce
    . Bulgaristan da Romanya da askeri konvoyları çekip Türkiye ye saldıracak diye millete gaz vermenin anlamı nedir???Bularistan Romanya NATO ya dahil o topraklarda bolca NATO ABD askerleri bulunmakta Rusya ya karşı. Ülkemizdeki NATO ve ABD üslerinden endişe etmelisiniz
  • kayserilikayserili52 dk önce
    ne bicim sacma sapan haber bu? boyle bir sey yapmaya kalksa once incirlikteki amerikan askeri hapi yutar...bunu kendileride biliyor ve suriyedeki askerleri yok olur! boyle palavra haber yapmayin bizi ne saniyorsunuz?
  • DOĞRUCU DAVUTDOĞRUCU DAVUT54 dk önce
    Amerikanın Conileri Adanada incirlikte, konyada, izmirde... NATO üstlerinde uzaklarda aramaya gerek yok
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Tedbir alinmali..bu dunyada guvenilmeyecek ilk ulke abd dir..her turlu firlamalik beklenir..yapmasada yaptirir..piyonu,parasi,silahi cok..ama asiri vehme de kapilmamali..allah cc var gam yok..
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