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ABD, Türkiye'ye askeri müdahale raporu hazırladı

15 Temmuz'da maşaları FETÖ ile işgal girişimini gerçekleştiremeyen ABD, Türkiye'yedoğrudan askeri müdahale planları hazırlıyor.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:03
ABD, Türkiye'ye askeri müdahale raporu hazırladı

ABD Silahlı Kuvvetler Akademisi Stratejik Araştırmalar Merkezi, ABD'nin küresel üstünlüğünü kaybettiği gerçeğinden yola çıkarak kapsamlı bir rapor hazırladı. 

ABD Silahlı Kuvvetler Akademisi Stratejik Araştırmalar Merkezi, ABD'nin küresel üstünlüğünü kaybettiği gerçeğinden yola çıkarak, önümüzdeki 10 yılda kendi menfaatleri açısından oluşabilecek riskler ve bunlara yönelik müdahale yöntemlerine ilişkin metodların incelendiği kapsamlı bir rapor hazırladığı iddia edildi.

Pentagon ve ABD ordusundaki kilit kurumlarla istişare edilerek bir yılda hazırlanan rapor, yeni savunma konseptini oluşturmada akademik bir çalışma niteliği taşıyor.

Türkiye ile ilgili bölümlerin de yer aldığı raporda, öncelikli tehlikeler olarak Avrasya cephesinde yaşanabilecek gelişmeler sayılıyor. Önümüzdeki 10 yılda yaşanacağı öngörülen ve ABD için tehdit olduğu belirtilen 23 farklı gelişme için 8 farklı müdahale yöntemi öneriliyor. Bu beklentilerden bir tanesi de Türkiye'de bir “iç savaş”ın yaşanması. Bu durumun ise ABD'nin askeri bir müdahale ile kontrol altına alacağı ileri sürülüyor. 

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:03
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