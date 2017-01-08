ABD, Türkiye'nin gönderdiği FETÖ dosyalarını hala mahkemeye iletmemiş!

Bu haber 886 kez okundu

Adalet Bakanlığı tarafından 19 Temmuz tarihinde Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmesine rağmen ABD Adalet Bakanlığı'nın iade dosyalarını mahkemeye bile göndermediği ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin girişimlerine rağmen ABD, Gülen'in iadesi ve geçici tutuklama talebine ilişkin adım atmadı.

Gülen'e ilişkin ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili geçici tutuklama talebinin, ABD Adalet Bakanlığınca ilgili mahkemelere henüz iletilmediği ortaya çıktı.

Bakanlık yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığına gönderilen iade ve geçici tutuklama taleplerine ilişkin kararların yerel mahkemelerce verileceğine, dosyaların söz konusu mahkemelere henüz gönderilmediğine dikkati çekti.

ABD İLE İADE TRAFİĞİ

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi ile ilgili süreç başlatıldı.Adalet Bakanlığı 19 Temmuz’da ABD’ye 4 ayrı iade dosyası gönderdi.

10 Eylül tarihinde ise Gülen'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklanmasına ilişkin dosya da gönderildi.

BOZDAĞ ABD'YE GİTTİ

22-23 Ağustos’ta Ankara’ya gelen ABD Adalet Bakanlığından gelen heyette iade dosyaları ile ilgili bütün hukuki deliller tek tek anlatıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 27 Ekim’de ABD’ye giderek ABD Adalet Bakanı Loretta Liynch ile Washington’da bir araya geldi.

MAHKEMEYE GÖNDERMEDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın girişimlerine rağmen ABD FETÖ'nün iadesi konusunda adım atmadı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın gönderilen dosyaları inceleyerek,mahkemeye iletmesi gerekirken henüz iade dosyaları mahkemeye gönderilmedi.

Adalet Bakanlığı tarafından ABD Adalet Bakanlığı'na gönderilen iade ve geçici tutuklama talepleri ile ilgili kararı ABD mahkemelerinin verecek olmasına rağmen dosyaları mahkemeye göndermemesine dikkat çekiliyor.