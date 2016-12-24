ABD Türkiye'deki vatandaşlarını yılbaşı için uyardı

Eklenme: 24 Aralık 2016, 06:19
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Amerikan Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, "aşırılıkçı grupların Türkiye çapında ABD vatandaşlarının yaşadığı veya ziyaret ettiği yerlerde saldırı düzenleme konusundaki saldırgan çabalarının sürdüğü" belirtildi, "2016'nın sonuna yaklaşırken, Amerikan vatandaşları Noel tatili ve yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlere giderken bu durumu göz önünde bulundurmalı" denildi.
Açıklamada, "Kalabalıkların arasına girmekten, özellikle de Batılıların, turistlerin ve yabancıların sık gittiği bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaşım merkezleri ve diğer yerlerden mümkün olduğunca kaçının" ifadesi kullanıldı.
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