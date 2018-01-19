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ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı terörist yerleştirdi

ABD, Tel Abyad hattında yaptığı keşiflerin ardından bine yakın PYD/PKK’lıyı bölgeye yerleştirdi.

19 Ocak 2018 Cuma 20:15
ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı terörist yerleştirdi

ABD ordusunun Suriye-Türkiye sınırındaki keşif çalışmalarının ardından bine yakın PYD/PKK’lı Tel Ebyad hattına konuşlandı.

AA’nın Tel Ebyad’da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD ordusunun zırhlı araç ve pikaplarından oluşan konvoyları, geçen cuma ve salı günü, terör örgütü PYD/PKK’nın SDG adını kullanarak işgalde tuttuğu Tel Ebyad bölgesine geldi.

Amerikan askerleri, on araçtan oluşan konvoylarla iki gün boyunca Suriye-Türkiye sınır hattında keşif yaptı.

ABD ordusunun, Türkiye’nin Akçakale sınır kapısının karşısındaki Tel Abyad kapısı yakınları ile buranın doğu ve batı hatlarında tamamladığı incelemenin ardından terör örgütü bölgeye sevkiyatta bulundu.

Örgütün işgalindeki AynulArab (Kobani) ilçesinin güneyinde bulunan Ayn İsa beldesinden araçlarla hareket eden binden fazla PYD/PKK’lı, Tel Ebyad’a getirildi.

Örgüt, Tel Ebyad’da Türkiye sınırına bakan, aralarında Kanıytra, Tel Fender, Carıh, Slip ve Han köylerinin bulunduğu 10 civarında gözlem noktasına takviye yaptı.

Gözlem noktalarında en fazla 15 terörist bulunurken, takviyelerle bu sayı her bir noktada yaklaşık yüzer teröriste ulaşı.

ABD’nin Sınır Güvenlik Gücü planı

AA, 9 Ocak'taki haberinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat teşkilatı CIA'in PYD/PKK'nın Kandil yapılanması ile ortak bir "sınır güvenliği gücü" oluşturma çabasını duyurmuştu.

Haberde, 400 terör örgütü mensubunun bu yönde verilen eğitimi tamamladığı, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacağı, Afrin'e de sevk edilebileceği bilgileri yer almıştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, 14 Ocak'ta AA'nın haberini doğrulamış, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "sınır güvenliği gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

Ardından, Pentagon Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG’ye kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da dünkü açıklamasında, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz" yorumunu yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 20:15
  1. Tel Ebyad
  2. ABD
  • TurgutTurgut46 dk önce
    Eger Turkiye simdi vurmazsa, 1 yil sonra kafasini taslara vurur ve bunun vebali simdiki yoneticileredir. bugun amerika 30.000 teroristi silahlandirip sinira yerlestiriyorsa, gelecek yil bu sayi 300.000 olur.. sonrada Turkiyeyi isgale yonelir.. amac deas mucadelesi degil... amac buyuk israildir.. bu konuda irak kadar cesur olamazsak vay halimize.. barzani nasil kuyrugunu bacaklarinin arasina aldi.. Turkiye amerikan oyalamasina kanmamali sert bir sekilde vurmali... ulkenin gucunu gostermeli... zaten bundan sonra abd madara olacak..
  • BdrBdr49 dk önce
    Yav arkadaş gaz haberleri yapıp durmayın bin tane değil on bin tane olsa ne yazar zaten bilinen bir şey alayını sevecegiz siz haber adına işi sulandirmyin yeter
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